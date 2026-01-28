Cristian 'Chicho' Arango batiría récord con su llegada a Nacional; impactaría en el FPC

Cristian 'Chicho' Arango podría convertirse en el jugador más caro del FPC, de darse su llegada a Atlético Nacional. El delantero lograría esta marca debido a su buen rendimiento en el fútbol de Estados Unidos, que lo hizo tener un valor alto para los estándares del rentado nacional.

Según los valores de mercado de la web Transfermarkt, 'Chicho' doblaría el precio del jugador más cotizado de nuestro balompié. El atacante superaría los tres millones de euros de Emerson Batalla, nuevo fichaje del Atlético Bucaramanga, con sus seis millones conseguidos tras su paso por San José Earthquakes. Además, sobrepasaría a Élan Ricardo, jugador del Tolima, que se ubicaba segundo en la lista de los más valiosos del FPC, con 2.2 millones de euros, al igual que Jorman Campuzano y Alfredo Morelos, de Atlético Nacional.

De acuerdo con la prensa, el fichaje de Arango por el 'verde paisa' estaría muy cerca de ser oficial, en modalidad de préstamo por un año. Según la información, el futbolista habría puesto de su parte para volver a Colombia, luego de pasar cuatro temporadas y media en la MLS y la Liga MX. El nacido en Medellín había renovado hace poco su contrato con los 'quakes' hasta diciembre de 2027, pero habría priorizado su deseo de ser 'verdolaga' en este periodo de transferencias.

Cristian Arango, futbolista colombiano del San Jose Earthquakes, tras un partido de la MLS Getty Images

En su última temporada tuvo unos muy buenos registros, que la dirigencia de Nacional espera que revalide este año. Jugó 31 partidos, en los que anotó 14 goles y dio tres asistencias. Antes pasó por Pachuca, con el que estuvo en 13 juegos, en los que convirtió en cinco oportunidades y dio dos pases de gol. También, hizo parte del Real Salt Lake y de LAFC, con los que tuvo participación en 110 encuentros, con un saldo de 60 anotaciones y 13 asistencias.

El antioqueño debutó en el profesionalismo con Envigado en 2013, en donde comenzó a brillar y se estableció como una de las promesas más importantes del FPC en ese momento, después tuvo periplos por España y Portugal, hasta que arribó a Millonarios, donde explotó todo su potencial. De darse el anuncio del traspaso de Arango, sumaría su tercer equipo colombiano en su carrera, en un intento de Atlético Nacional de traer a un talentoso jugador, que puede actuar de mediapunta o delantero centro, y que sin duda alguna sería uno de los mejores refuerzos para la Liga BetPlay 2026-I.