JAMES RODRÍGUEZ
MILLONARIOS
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
Cristian 'Chicho' Arango batiría récord con su llegada a Nacional; impactaría en el FPC

Cristian 'Chicho' Arango batiría récord con su llegada a Nacional; impactaría en el FPC

El delantero del San José Earthquakes pisaría fuertemente en el 'verdolaga'. De confirmarse su fichaje, conseguiría importante registro en el país. ¡Entérese de todos los detalles!

Por: Jhonatan David Reyes Rubio
Actualizado: 28 de ene, 2026
Cristian Arango, delantero colombiano que juega para el San José Earthquakes de Estados Unidos
