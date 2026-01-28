Luis Javier Suárez tiene alerta en Champions League: preocupación en Sporting de Lisboa

Las emociones de la UEFA Champions League continúan este miércoles con la última fecha de la fase liga que definirá los ocho clasificados a los octavos de final y los 16 que disputarán el play offs. Son varios los clubes que deberá ganar o sumar alguna unidad para quedarse con esos cupos y uno de ellos es el Sporting de Lisboa. Los portugueses vienen de una buena racha gracias al desempeño goleador del colombiano Luis Javier Suárez, sin embargo, el delantero deberá tener cuidado por una advertencia.

Sporting visitará al Athlétic de Bilbao con el objetivo de intentar meterse entre los ocho primero, puesto que tiene 13 puntos y ya aseguró al menos los play offs. Más allá de eso, el club luso tiene una especial preocupación por Suárez, que en dado caso de ser amonestado se perdería el siguiente partido del torneo. El futbolista de 29 años fue amonestado en la goleada 4-1 sobre Karat Almaty y en el triunfo 2-1 contra PSG. Por ende, está en riesgo de recibir una tercera tarjeta amarilla.

Suárez no es el único colombiano con peligro de pagar fecha de sanción. Dávinson Sánchez también se encuentra en la lista y tendrá que saber manejar las situaciones con el Manchester City. Sin embargo, la tarea no será fácil porque Galatasaray se encuentra en la casilla 17 con 10 unidades y no tiene asegurada su plaza en play offs y podría quedarse por fuera.

Por otro lado, Kevin Medina del Qarabag y Juan David Cabal de la Juventus son los otros dos colombianos que están en riesgo de perderse el siguiente juego en dado caso de ser apercibidos. Los de Azerbaiyán visitan al Liverpool mientras que los italianos jugarán en el principado contra Mónaco.



Luis Javier Suárez, delantero del Sporting de Lisboa. Getty Images.

Jugadores con dos amonestaciones y riesgo de fecha de sanción:

PSG: Nuno Mendes

Real Madrid: Bellingham

Manchester City: Savinho y O’Reilly

Bayern: Olise

Liverpool: Bradley y Jones

Inter: Bastoni, Lautaro y Mkhitaryan

Chelsea: Enzo y Andrey Santos

Dortmund: Adeyemi

Barça: Casadó, Fermín y Gerard Martín

Arsenal: Norgard

Bayern Leverkusen: Kofane

Atlético: Le Normand, Barrios, Lenglet, Giuliano y Simeone

Benfica: Lukebakio y Otamendi

Atalanta: De Roon y Musah

Villarreal: Renato Veiga, Pedraza y Marcelino

Juventus: Juan Cabal, Cambiaso, Kelly y Locatelli

Brujas: Onyedika

Tottenham: Richarlison y Kolo Muani

PSV: Veerman

Ajax: Baas, Gaaei y Weghorst

Nápoles: Rrahmani y Lang

Sporting: Araújo, Pedro Gonçalves y Luis Suárez

Olympiacos: Dani García y Taremi.

Slavia: Mbodji

Bodo/Glimt: Auklend y Berg

Marsella: Aguerd, Balerdi y De Zerbi

Copenhaghe: Hatzidiakos, Marcos Joan y Neestrup

Mónaco: Salisu y Golovin

Galatasaray: Buruk, Jakobs, Lemina y Dávinson Sánchez

St. Gilloise: Burgess, Van de Perre, Mac Allister y Niang

Qarabag: Matheus y Kevin Medina

Newcastle: Joellinton, Burn y Malick Thiaw

Pafos: Orsic.