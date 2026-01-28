Luis Javier Suárez tiene alerta en Champions League: preocupación en Sporting de Lisboa

Publicidad
Las emociones de la UEFA Champions League continúan este miércoles con la última fecha de la fase liga que definirá los ocho clasificados a los octavos de final y los 16 que disputarán el play offs. Son varios los clubes que deberá ganar o sumar alguna unidad para quedarse con esos cupos y uno de ellos es el Sporting de Lisboa. Los portugueses vienen de una buena racha gracias al desempeño goleador del colombiano Luis Javier Suárez, sin embargo, el delantero deberá tener cuidado por una advertencia.
Sporting visitará al Athlétic de Bilbao con el objetivo de intentar meterse entre los ocho primero, puesto que tiene 13 puntos y ya aseguró al menos los play offs. Más allá de eso, el club luso tiene una especial preocupación por Suárez, que en dado caso de ser amonestado se perdería el siguiente partido del torneo. El futbolista de 29 años fue amonestado en la goleada 4-1 sobre Karat Almaty y en el triunfo 2-1 contra PSG. Por ende, está en riesgo de recibir una tercera tarjeta amarilla.
Suárez no es el único colombiano con peligro de pagar fecha de sanción. Dávinson Sánchez también se encuentra en la lista y tendrá que saber manejar las situaciones con el Manchester City. Sin embargo, la tarea no será fácil porque Galatasaray se encuentra en la casilla 17 con 10 unidades y no tiene asegurada su plaza en play offs y podría quedarse por fuera.
Por otro lado, Kevin Medina del Qarabag y Juan David Cabal de la Juventus son los otros dos colombianos que están en riesgo de perderse el siguiente juego en dado caso de ser apercibidos. Los de Azerbaiyán visitan al Liverpool mientras que los italianos jugarán en el principado contra Mónaco.
Jugadores con dos amonestaciones y riesgo de fecha de sanción:
PSG: Nuno Mendes
Real Madrid: Bellingham
Manchester City: Savinho y O’Reilly
Bayern: Olise
Liverpool: Bradley y Jones
Inter: Bastoni, Lautaro y Mkhitaryan
Chelsea: Enzo y Andrey Santos
Dortmund: Adeyemi
Barça: Casadó, Fermín y Gerard Martín
Arsenal: Norgard
Bayern Leverkusen: Kofane
Atlético: Le Normand, Barrios, Lenglet, Giuliano y Simeone
Benfica: Lukebakio y Otamendi
Atalanta: De Roon y Musah
Villarreal: Renato Veiga, Pedraza y Marcelino
Juventus: Juan Cabal, Cambiaso, Kelly y Locatelli
Brujas: Onyedika
Tottenham: Richarlison y Kolo Muani
PSV: Veerman
Ajax: Baas, Gaaei y Weghorst
Nápoles: Rrahmani y Lang
Sporting: Araújo, Pedro Gonçalves y Luis Suárez
Olympiacos: Dani García y Taremi.
Slavia: Mbodji
Bodo/Glimt: Auklend y Berg
Marsella: Aguerd, Balerdi y De Zerbi
Copenhaghe: Hatzidiakos, Marcos Joan y Neestrup
Mónaco: Salisu y Golovin
Galatasaray: Buruk, Jakobs, Lemina y Dávinson Sánchez
St. Gilloise: Burgess, Van de Perre, Mac Allister y Niang
Qarabag: Matheus y Kevin Medina
Newcastle: Joellinton, Burn y Malick Thiaw
Pafos: Orsic.
