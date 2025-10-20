¿Cuál es el número mágico para clasificar a los 8 en la Liga Betplay II 2025 del fútbol colombiano?

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
La Liga Betplay II 2025 del fútbol colombiano sigue su marcha y faltando cuatro fechas para el final de la fase todos contra todos se mantiene una cerrada lucha por entrar al grupo de los ocho mejores, con equipos que ya aseguraron su presencia en los cuadrangulares como Junior de Barranquilla, 31 puntos; Medellín y Bucaramanga, con 30 unidades.
Y precisamente de ese tema hablaron en el programa 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', de este lunes y en ese sentido el que dejó claridad sobre el número mágico para clasificar fue JJ Osorio, quien precisó que "se mantienen los 29 puntos, esto hasta hoy por la noche porque se enfrentan Medellín y Santa Fe, que se ponen al día con el partido aplazado que tenían. Pero hay que aclarar que si Santa Fe llega a ganar, ese número se subirá a 30 puntos".
Osorio siguió y complementó que "hay un detalle adicional. Terminada la fecha, si Tolima le gana a Equidad en el cierre de la fecha 16 llega a 26 puntos y en caso de que Santa Fe no gane; quedan vivos Águilas Doradas, América, Cali, Alianza, Once Caldas, Pereira, Unión Magdalena y hasta Millonarios. Si Santa Fe gana, se le pone peluda a estos que mencione".
Cabe recordar que a las 6 de la tarde seguirá la fecha 16 en el estadio de Techo con el duelo entre La Equidad y Deportes Tolima, mientras que DIM y Santa Fe estarán cara a cara en el Atanasio Girardot, con lo que quedarán con su calendario al día.
Tabla de posiciones
1. Junior 31 puntos
Publicidad
1. Bucaramanga 30 puntos
3. Medellín 30 puntos
Publicidad
4. Fortaleza 28 puntos
5. Nacional 28 puntos
6. Llaneros 25 puntos
7. Tolima 23 puntos
Publicidad
8. Santa Fe 21 puntos
9. Águilas Doradas 21 puntos
Publicidad
10. América 20 puntos
11. Cali 20 puntos
12. Alianza 20 puntos
13. Once Caldas 19 puntos
Publicidad
14. Pereira 18 puntos
15. Unión Magdalena 18 puntos
Publicidad
16. Millonarios 17 puntos
17. Envigado 16 puntos
18. Boyacá Chicó 13 puntos
19. Pasto 13 puntos
Publicidad
20. La Equidad 11 puntos
Publicidad