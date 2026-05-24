Cuándo sería la final de la Liga BetPlay I-2026, entre Nacional y Junior; día y dónde ver

Junior se impuso 5-4 al Independiente Santa Fe en la tanda de penaltis, en las semifinales de la Liga BetPlay I-2026, tras igualar 0-0 en el partido de vuelta, y jugará por el título ante Atlético Nacional, que eliminó al Deportes Tolima.

En el estadio Romelio Martínez de Barranquilla celebraron en la tanda por los anfitriones Luis Fernando Muriel, Jermein Peña, Edwin Herrera, Fabián Ángel y Teófilo Gutiérrez, que anotó el tanto definitivo.

Por los capitalinos en los cobros desde los 12 pasos anotaron Maximiliano Lovera, Jáder Obrián, Emanuel Olivera y Jhojan Torres, mientras que el veterano, Hugo Rodallega, la estrella del equipo, sacó un potente remate que se estrelló en el horizontal.

En el partido, los locales trataron de imponer condiciones en la primera etapa y tuvieron una oportunidad para anotar con un remate del volante, Jannenson Sarmiento, que se estrelló en el palo.



Los visitantes respondieron con un disparo del lateral, Helibelton Palacios, y otro del goleador, Hugo Rodallega, ambos atajados in extremis por el uruguayo Mauro Silveira.

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En el segundo tiempo, el Junior mantuvo el ímpetu y volvió a llegar con disparos del lateral, Jhonier Guerrero, y del centrocampista, Jesús Rivas, que no entraron gracias a los despejes del arquero, Andrés Mosquera Marmolejo.

La más clara de Santa Fe fue un remate de cabeza de Rodallega que, otra vez, sacó con un manotazo Silveira. Al final, el partido terminó 0-0 y los barranquilleros clasificaron en la tanda de penaltis a la final, en la que buscarán el bicampeonato.

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A primera hora, Atlético Nacional selló la clasificación a la final con una victoria 3-1 ante el Deportes Tolima en el estadio Atanasio Girardot, donde la multitud disfrutó de uno de los mejores partidos de su equipo en 2026.

Así las cosas, desde ya, la pregunta que miles de hinchas se están haciendo gira en torno a las fechas de los partidos de la final de la Liga BetPlay I-2026.

Si bien la Dimayor no ha emitido un comunicado oficial, desde ya se especula con que el partido de ida será el martes 2 de junio en el estadio Romelio Martínez de Barranquilla, mientras que la vuelta se llevaría a cabo el lunes 8 de junio, en el estadio Atanasio Girardot, en Medellín.