Junior, finalista de la Liga BetPlay I-2026; venció en los penaltis a Santa Fe y defenderá la corona

Junior de Barranquilla y Santa Fe definieron en la noche de este sábado en el Romelio Martínez al segundo finalista de la Liga BetPlay I-2026, un partido que se definió en la tanda de los penaltis luego del 0-0 en la vuelta de las semifinales, y el 1-1 en la serie global. Finalmente, el que puso su nombre en la definición fue el 'tiburón', que ganó 5-4 y ahora defenderá la corona contra Atlético Nacional, que hizo lo propio frente al Deportes Tolima.

¿Cómo se presentó el partido en el Romelio Martínez?

De entrada, fue el conjunto 'tiburón' el que marcó el ritmo del juego con posesión de balón, presionó alto y logró inclinar la cancha sobre el arco del 'león' custodiado por Andrés Mosquera Marmolejo, siendo la opción más clara de la primera parte en una pelota quieta que terminó con un remate de Jannenson Sarmiento contra el palo. Por el lado, de Santa Fe sufrió la salida obligada de Christian Mafla por molestias físicas.



Con el correr del reloj, los dirigidos por Pablo Repetto ajustaron las líneas y lograron equilibrar el manejo de la esférica. Incluso, tuvo dos oportunidades para abrir el marcador en el Romelio; no obstante, Mauro Silveira, arquero del 'tiburón', supo achicar bien para mantener el cero en su arco.

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La primera parte culminó con el marcador 0-0, y en el caso del global, se mantenía el 1-1 en el tablero.

Para los segundos 45 minutos, los equipos salieron con el ímpetu de cerrar la llave, y para ello, hicieron una serie de modificaciones de bando y bando. Junior tuvo en Joel Canchimbo y en Yeison Suárez a sus jugadores más desequilibrantes, incluso llegaron con peligro al pórtico de Mosquera Marmolejo.

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Santa Fe respondió tiempo después con un cabezazo de Hugo Rodallega, mismo que hizo volar a Silveira. El golero uruguayo se estiró para evitar el tanto del experimentado delantero del 'cardenal'.

Luego, el correr de los minutos evidenció a dos equipos tratando de mantener el resultado, pensando más en el tema de la definición de los penaltis. Aunque Junior generó una última. El finalista se definió en la popular 'ruleta rusa'.

En los cobros desde el punto blanco del penalti se impuso el 'rojiblanco', que convirtió sus cinco cobros: Luis Fernando Muriel, Jermein Peña, Edwin Herrera, Fabián Ángel y Teófilo Gutiérrez. Del lado de Santa Fe anotaron Maximiliano Lovera, Jáder Obrian, Emmanuel Olivera, pero Hugo Rodallega falló su lanzamiento.

El popular 'Hugol' estrelló el balón en el palo, dándole la opción a 'Teo' en su cobro, que embocó el balón con rumbo a la red, dándole así el paso a la final a Junior, que tiene la posibilidad de obtener un posible bicampeonato.