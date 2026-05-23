Falcao García: "Mi último partido con Millonarios, en Bogotá, sería contra O'Higgins"

Después de casi un mes, Falcao García regresó a las canchas. Recordemos que había sufrido una fractura en el arco cigomático en la derrota 3-1 contra América de Cali, por la fecha 17 de la Liga BetPlay I-2026, el pasado 19 de abril. Desde entonces, empezó su proceso de recuperación. Finalmente, este sábado 23 de mayo, por la fecha 4 de la fase de grupos de la Copa BetPlay, volvió y lo hizo como titular y capitán en el empate 2-2 frente a Boyacá Chicó.

Por eso, después del encuentro, atendió a los medios de comunicación, donde varias de las preguntas giraron en torno a su futuro deportivo, pues su contrato culmina en junio. De igual manera, hizo énfasis en el duelo clave que afrontarán el próximo martes 26 de mayo, contra O'Higgins, en busca de la clasificación a la siguiente ronda de la Copa Sudamericana. Por último, fue autocrítico por los goles que falló y le costaron el triunfo al 'embajador'.

¿Qué sensaciones quedan de su regreso a las canchas?

"Lastimosamente, no se logró el triunfo. Yo tuve varias opciones, las cuales fallé. Si hubiera estado más fino, el resultado hubiera sido más holgado y estaríamos más tranquilos. Sin embargo, esto es algo que le pasa a los delanteros y, al final, nos empatan y se lleva un mal sabor. Ahora, debemos concentrarnos en el martes, que es muy importante lo que nos estamos jugando".

¿Cuáles son las planes para su futuro?

"Cuando tome alguna decisión en mi carrera, lo conocerán de mi parte. Por el momento, estoy pensando en lo que nos estamos jugando, tanto en la Copa como en Sudamericana. Ojalá que podamos lograrlo porque es importante para todos".



¿Está entre los planes del profesor, Bustos?

"Sería muy bueno, pero en Colombia hay un impedimento grande para los deportistas. Todo es difícil para que uno pueda venir. Eso no depende de Millonarios, sino que son cosas extrafutbolísticas que se salen de las manos. Le agradezco al profesor por la confianza y a mis compañeros que me han demostrado su cariño. Estoy cumpliendo un sueño. Además, mi esposa e hijos están felices en Colombia".

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¿Cómo se sintió en el campo de juego?

"Feliz y agradecido con Dios. Mi carrera ha sido difícil por las lesiones, desde muy niños, pero Dios me ha sostenido y estar en el campo, lo valoro mucho".

¿Contra O'Higgins será su último partido con Millonarios en El Campín?

"Hasta el momento, podría ser. Ojalá que se puedan resolver algunas cosas, pero no depende de mí, ni de Millonarios, son cosas complejas. Igual, siempre hay soluciones. Por el momento, sí sería mi último partido en Bogotá".

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¿Cuál es su opinión de la discusión entre Rodrigo Contreras y Sebastián Valencia?

"A mí me ha pasado. Son cosas que cuando uno se tiene confianza, los dos han marcado, patean bien, han sido importantes, pues consideran que pueden aportarle al equipo en ese momento. Son cosas que suceden y ya. Lo importante es ponerse de acuerdo y, de seguro, en el momento que les toque, nos seguirán dando alegrías".

¿Qué significa haber jugado en Millonarios?

"Muchísimo. Para mí, era cumplir mi sueño de niño. Familiarmente, la decisión que se tomó con mi esposa era para transmitirle a nuestros hijos, la cultura colombiana. Ya hablan con palabras y acentos de acá. No nos imaginábamos esta experiencia. Cuando nos toque irnos, van a sentir amor por nuestro país".

¿Cómo se sintió en el partido?

"Volver es complicado, no te voy a mentir. Aunque estés bien desde lo físico, regresar no es sencillo. Lleva partidos, ritmo y demás, pero me sentí bien y respaldado por mis compañeros. Ahora lo que nos queda el martes, que la hinchada llene El Campín porque tenemos que ganar para clasificar".