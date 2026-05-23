Definida la final de Liga BetPlay I-2026; Atlético Nacional y Junior lucharán por el título

¡Quedó definida la final de la Liga BetPlay I-2026! Atlético Nacional y Junior de Barranquilla son los equipos que lucharán por el título en este primer semestre del año, confirmando así ese 'poderío' que mostraron en el 'todos contra todos'; siendo primero y segundo, respectivamente.

En el caso del conjunto 'verdolaga' dejó en el camino, y sin problemas, al Deportes Tolima. Los dirigidos por Diego Arias impusieron condiciones tanto en el Manuel Murillo Toro, de Ibagué, como en el Atanasio Girardot; el verde paisa ganó en el marcador global con un contundente 4-1.

El 'verdolaga' evidenció convicción en el ataque, siendo uno de ellos Alfredo Morelos, quien marcó en el partido de ida de las semifinales en la capital 'musical de Colombia', mientras que en la vuelta en tierras antioqueñas, los de Arias mostraron juego colectivo, y además, marcaron la diferencia en la pelota quieta; Edwin Cardona fue el autor de un golazo.

"Los dos partidos fueron exigentes. Ellos tuvieron algunas situaciones, pero supimos defenderlo, en la ida. Ganar el primer juego fue importante, más en una semifinal contra Tolima. Resalto la forma como competimos, el respeto hacia el partido y el rival. Se representó de buena manera lo que es Nacional. Nos pone contentos que la gente haya podido disfrutar, después de un semestre como lo hemos vivido", esas fueron las palabras de Diego Arias, en rueda de prensa, tras conseguir el paso a la final.



Junior defenderá la corona

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Por el lado del conjunto 'currambero' tuvo que batallar hasta el final frente a Santa Fe, en el Romelio Martínez. Los conducidos por Alfredo Arias vencieron 5-4 en la tanda de los penaltis al 'león', tras el 0-0 en los 90 minutos, y en el 1-1 en el marcador global.

Fue un duelo de vuelta de 'semis' en la capital del Atlántico con pocas llegadas claras al arco rival, pero las veces que los clubes decidieron ir al frente, tanto Mauro Silveira, del Junior, como Andrés Mosquera Marmolejo, de Santa Fe, respondieron bajo los tres palos.

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Ya en la tanda desde el punto blanco del penalti, Junior fue más efectivo, marcando todos sus lanzamientos. Santa Fe falló el quinto cobro, y fue Hugo Rodallega, su mayor figura, el que estrelló el balón en el palo. El popular 'Hugol' le dio una oportunidad única a Teófilo Gutiérrez, el encargado de penalti decisivo en Junior y no erró.

Ahora, el 'tiburón' buscará un posible bicampeonato, con una serie final que iniciará en el Romelio Martínez y concluirá en el Atanasio.