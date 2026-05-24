Teófilo Gutiérrez; "en Junior estamos con esa hambre de devorar y quedarnos con el bicampeonato"

Teófilo Gutiérrez y Alfredo Arias comparecieron este sábado en rueda de prensa, tras la clasificación del Junior de Barranquilla, en la tanda de penaltis, a la final de la Liga BetPlay I-2026. Tanto el delantero como el DT del 'tiburón' destacaron la jerarquía del club contra un rival que les plantó cara en el Romelio Martínez.

"Esta es la historia de Junior, han pasado grandes jugadores y entrenadores, y la filosofía desde niño, es que Junior siempre me ha enseñado a competir sanamente, a trabajar por mis objetivos, por esta institución que es grande. Es sinónimo de humildad, trabajo, de querer cada día progresar, a los más jóvenes que crezcan y aprendan; para la hinchada. Siempre las críticas nos hacen crecer más, este equipo es resiliente, y hoy (sábado) demostramos categoría, buen fútbol, en cada momento buscamos el arco rival", expresó Gutiérrez Roncancio a la prensa.

Por su parte, Arias aseguró que "nuestra meta y nuestro objetivo, lo dije el primer día, era llegar a la final y ojalá después coronarla. Tengo un plantel excelente, de personas, y hoy (sábado) el mérito es todo de ellos; esta serie termina en penaltis, pero sin ninguna duda, si había un ganador, se lo merecían los jugadores nuestros, que buscaron el triunfo en los dos partidos; y le da más valor nuestra victoria el rival, un rival que es durísimo, que no se rinde nunca. Ojalá podamos seguir en esta dinámica de círculo virtuoso de ganar allá en Brasil y luego ganar en casa".



'Teo', autor del gol del penalti que le dio el paso a la final al 'tiburón', aseguró que él le había pedido a su entrenador patear ese cobro. Además, le dejó unas palabras a Hugo Rodallega; quien erró su lanzamiento desde el punto blanco.

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"Yo era el quinto, le pedí al 'profe' ser el quinto (cobrador), lo teníamos claro y estábamos convencidos. Felicitar al capitán de Santa Fe, a Hugo (Rodallega), por la jerarquía que tiene, porque siempre lleva a su equipo a las finales y no es fácil; hace ganadores a sus compañeros. Enfrentamos a un rival digno de finales, y eso tiene más valor para nosotros. Los dos estamos compitiendo internacionalmente, no tenemos ayuda de nadie, nunca nos hemos quejado; son los equipos que juegan muy bien a la pelota; era una final adelantada para mí; obviamente, respetamos a Nacional que va a la final con nosotros", sostuvo el número '29' del Junior.

Y añadió: "Por ahí Hugo lo erró y yo lo hice, los dos con más experiencias y años, pero así es el fútbol. Gracias a Dios estamos en una nueva final; el fútbol es muy lindo y hay que competir hasta el final".

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"El valor es el de jugar una final, el que haga las cosas bien se va a quedar con el título. Obviamente, nosotros estamos con esa hambre de devorar y quedarnos con el bicampeonato"; concluyó.

Otras declaraciones de Alfredo Arias

La final con Nacional, un equipo que llega más descansado...

"Se que vamos a enfrentar a un gran rival, Atlético Nacional, ha estado todo el campeonato arriba nuestro, en el semestre seguramente somos los dos equipos que hemos conseguido más puntos; se está dando un merecimiento y una justicia en lo que pasa; vamos a tratar de hacer competitivos".

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- Un plantel con variantes...

"Tenemos un nómina muy buena, ellos me lo ponen difícil. Acá lo que he dicho siempre, los importantes son los jugadores, yo tengo muy buenos, y es que vamos a intentar darle el bicampeonato a esta institución que se lo merece".