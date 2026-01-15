¿Cuánto vale la nueva camiseta de Nacional para Liga Betplay 2026?, a la luz con figuras históricas

Se acerca la primera fecha de la Liga Betplay I 2026 del fútbol colombiano y además del ajuste de detalles de los entrenadores y de la puesta a punto de jugadores; los diferentes equipos también están listos con sus nuevos uniformes. En ese aspecto el que dijo presente con el lanzamiento de su camiseta para la competencia oficial fue Atlético Nacional, que este jueves hizo un acto en el que Nike reveló la 'piel' que llevarán las figuras que dirige el profesor Diego Arias.

La prenda "está inspirada en 2016, año donde el equipo se consagró como el mejor del mundo según el Ranking IFFHS, gracias a los logros obtenidos en los torneos continentales de ese año".

En el evento se destacaron con su presencia ídolos históricos como Macnelly Torres y Orlando Berrío, quienes gracias a su desempeño y calidad quedaron en la memoria de los hinchas de los 'verdolagas'.

¿Cuánto vale la camiseta de Nacional?

La nueva camiseta de Nacional, que estará a la venta en las tiendas de la marca patrocinadora en diferentes ciudades de nuestro país y en la Tienda Verde, tendrá un costo de $405.000. Esa indumentaria, elaborada con fibras de poliéster recicladas, la estrenará el tradicional cuadro antioqueño este sábado 17 de enero frente a Boyacá Chicó en el Atanasio Girardot, en la primera fecha de la Liga I.



Recuerdos de Nacional plasmados en una camiseta

Tras el lanzamiento, que tuvo la exhibición la Copa Libertadores 2016 y las camisetas originales de los jugadores más importantes de ese año, los representantes de Nacional y de Nike entregaron sus conceptos.

Así, Juan Carlos Galindo, gerente de la multinacional de ropa deportiva en Colombia, destacó que "la nueva colección ha sido diseñada para rendirle un homenaje a Atlético Nacional y el título de la Copa Libertadores 2016. Se integran elementos icónicos de la historia del equipo con el ADN deportivo y moderno de la marca".

A esto, Andrés Restrepo, gerente de mercadeo del verde antioqueño, agregó que "es una colección inspirada en un año muy significativo para Nacional, con prendas que evocan momentos históricos y que hoy ponemos al alcance de los hinchas".