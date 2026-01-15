Síguenos en:
Tendencias:
JUNIOR DE BARRANQUILLA
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / ¿Cuánto vale la nueva camiseta de Nacional para Liga Betplay 2026?, a la luz con figuras históricas

¿Cuánto vale la nueva camiseta de Nacional para Liga Betplay 2026?, a la luz con figuras históricas

Este jueves, en la ciudad de Medellín, Nacional y su firma patrocinadora hicieron la presentación de la 'piel' que llevarán las figuras para la presente temporada.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 15 de ene, 2026
Comparta en:
Atlético Nacional 2026
Atlético Nacional presentó su camiseta para este 2026, de cara a la Liga Betplay - Foto:
Cortesía

Publicidad

Publicidad

Publicidad