Junior vs. Tolima será la final de la Liga BetPlay II-2025, siendo el primer duelo de la definición en la ciudad de Barranquilla. El 'tiburón' sueña con estampar en su escudo la undécima estrella, mientras que del lado del 'vinotinto y oro', la cuarta.

El Metropolitano será el escenario de la 'primera batalla', y tal como sucedió en los últimos duelos de cuadrangulares finales, se espera que esté a reventar; un lleno total. Desde las toldas del 'tiburón' ya pusieron a disposición el tema de la boletería. Por supuesto, los abonados tiene prioridad con respecto a los otros aficionados.

¿Cuánto valen las boletas para Junior vs. Tolima, la final de la Liga Betplay II 2025?

Según precisó el cuadro de la 'Arenosa' en un comunicado en sus distintas plataformas digitales, el valor de las entradas para el partido son las siguientes:



Tribuna Occidental: $150.000 (Servicio)

Tribuna Oriental: $80.000 (+Servicio)

Tribunas Norte y Sur: $50.000 (+Servicio)

En otro apartado del enunciado precisaron que "notificamos que a todos los abonados se les reservará automáticamente su boleta para este compromiso decisivo a través del operador 'W Arena', con plazo para asegurarla hasta las 6:00 p.m. del miércoles 10 de diciembre".

Junior recibe a Tolima en la final de ida de la Liga BetPlay II-2025. Colprensa

Hay que precisar que la final entre Junior vs. Tolima está pactada para este viernes 12 de diciembre en el estadio Metropolitano, con horario establecido de las 8:00 de la noche, y se podrá ver EN VIVO por TV en el canal que transmite el fútbol colombiano (Win S).



Hay optimismo en Junior

"Confío en recuperar al equipo y que podamos llegar fuertes. Serán dos finales muy lindas. Jugamos ante un rival al que ya enfrentamos bien y vamos a ir por la final desde el primer minuto", esas fueron las palabras de Alfredo Arias, director técnico del 'tiburón' tras caer 2-1 con Medellín en el Atanasio Girardot.



Por su parte, Javier Báez sostuvo que "somos humildes, queremos el título, vamos a enfrentar a un gran equipo, pero queremos ganar.“La gente también está muy emocionada, nos vamos a encontrar con un gran marco en Barranquilla, ojalá podamos conseguir la estrella, que es lo que quiere toda la ciudad".

