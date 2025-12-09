Síguenos en:
Irán rechazó que partido contra Egipto del Mundial 2026 celebre el 'Orgullo LGBTQ+'; "es irracional"

Irán rechazó que partido contra Egipto del Mundial 2026 celebre el 'Orgullo LGBTQ+'; "es irracional"

Desde la Federación de Fútbol de Irán aseguraron que impugnarán esta decisión. Hay que indicar que en virtud de la ley islámica (sharía), las relaciones entre personas del mismo sexo están prohibidas.

Por: AFP
Actualizado: 9 de dic, 2025
Irán hace parte del Grupo G del Mundial 2026 junto a Nueva Zelanda y Bélgica.
