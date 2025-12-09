"No es culpa del entrenador, no jugamos a nuestro nivel"; ante mal momento del Real Madrid

Aurélien Tchouaméni, centrocampista francés del Real Madrid, aseguró que el mal momento del equipo "no es culpa del entrenador", defendió que Xabi Alonso realiza buenos planteamientos de los partidos y los que fallan en el campo son los jugadores por falta de "intensidad".

"En el partido ante el Celta el entrenador tenía un buen plan de partido, pero los jugadores somos los que estamos en el campo. Si jugamos a nuestro nivel tenemos más posibilidades de ganar, pero si perdemos 0-2 es que había un problema nuestro, como falta de intensidad. No es culpa del entrenador, tenemos que mejorar y vamos a mejorarlo", reconoció.

Aurélien Tchouaméni, jugador del Real Madrid. AFP

Tchouaméni apuntó directamente a la falta de actitud de los jugadores del Real Madrid en algunos encuentros. "Contra el Celta claro y en otros partidos también", confesó. "Si no jugamos con la intensidad máxima va a ser muy difícil ganar partidos. Tenemos que entender que para ganar ese tipo de partidos hay que dar el máximo. No lo hicimos contra el Celta y debemos hacerlo contra el City".



Mbappé preocupa en los 'merengues'

El delantero francés Kylian Mbappé, que se fracturó un dedo durante la derrota el domingo ante el Celta de Vigo (2-0) en LaLiga, no se entrenó este martes en la víspera del enfrentamiento contra el Manchester City en Champions.

Publicidad

Con molestias en el dedo anular de la mano izquierda que se produjo durante el último encuentro en el Bernabéu, el goleador madridista no apareció en la sesión abierta a los medios, al igual que su compatriota Eduardo Camavinga.

Su baja el miércoles para el duelo contra el Manchester City complicaría la misión del técnico Xabi Alonso, en el centro de las críticas por los malos resultados del equipo en las últimas semanas.

Publicidad

Mbappé, autor de un inicio de temporada excepcional con 25 goles en 21 partidos en todas las competiciones, ha llevado en volandas al Real Madrid desde la llegada del técnico vasco este verano.