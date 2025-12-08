Días, horarios y TV de finales Tolima vs Junior, por Liga BetPlay 2025-II; Dimayor confirmó

La final de la Liga BetPlay 2025-II entre Tolima y Junior ya tiene fechas, horas y estadios confirmados por parte de Dimayor, para que los hinchas de ambos equipos se programen y apoyen a sus respectivos elencos en la búsqueda del título del segundo semestre del fútbol colombiano.

Por eso, este mismo lunes, tras conocerse que los barranquilleros serían los rivales de los de Ibagué, el máximo ente del rentado local dio a conocer cómo se jugarán dichos compromisos, sorprendiendo con los días elegidos.



Día, hora y TV de la final de la Liga BetPlay 2025-II, Tolima vs Junior

Partido de ida

Fecha: viernes 12 de diciembre

Hora: 8:00 p.m.

Estadio: Metropolitano Roberto Meléndez (Barranquilla)

Transmisión: Win S.

Partido de vuelta

Fecha: martes 16 de diciembre

Hora: 7:30 p.m.

Estadio: Manuel Murillo Toro (Ibagué)

Transmisión: Win S.

Tolima vs Junior Liga BetPlay 2025 - Foto: Colprensa

El Junior de Barranquilla se convirtió este lunes en el segundo finalista de la liga colombiana en 2025 y disputará el título del Torneo Finalización con Deportes Tolima, pese a perder por 2-1 en su visita al Deportivo Independiente Medellín (DIM).



El onceno Tiburón, que tiene en el banquillo al técnico uruguayo Alfredo Arias, sufrió más de la cuenta pero debido a la derrota de Atlético Nacional ante América de Cali por 3-2, terminó como líder del Grupo A y por ende se clasificó a la final.

Con los resultados de este lunes, Junior quedó con 11 puntos, seguido de Atlético Nacional, con 8, los mismos que América de Cali, en tanto que el DIM cerró con solo 5 enteros.

La jornada comenzó con Junior mejor, más cerca de romper el cero en el marcador y con mayor tranquilidad porque solo requería de un empate, sin importar lo que sucediera en otro partido del grupo.

Y si perdía, como ocurrió porque el Medellín cambió el destino del partido, necesitaba que Atlético Nacional no le ganara al América de Cali. Todo se le dio.

Mientras Nacional vivió su debacle, el DIM, pese a no llegar a la final, sí hizo la tarea al asegurar su cupo a la fase previa de la Copa Libertadores con su victoria ante Junior.

La final se iniciará en Barranquilla el viernes 12 de diciembre y culminará en Ibagué el martes 16.