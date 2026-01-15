Síguenos en:
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Cúcuta Deportivo sorprendió y venció 1-0 a San Lorenzo en la Serie Colombia

Cúcuta Deportivo sorprendió y venció 1-0 a San Lorenzo en la Serie Colombia

En el estadio Luis Franzini, en Montevideo, Cúcuta Deportivo superó a San Lorenzo con un solitario gol de Luifer Hernández. En el conjunto de Boedo jugó Jhojan Romaña.

Por: EFE
Actualizado: 15 de ene, 2026
Luifer Hernández fue el encargado de anotar el gol del triunfo del Cúcuta Deportivo.
