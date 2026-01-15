Síguenos en:
Tendencias:
JUNIOR DE BARRANQUILLA
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Partidos EN VIVO HOY 15 de enero del 2026: horarios y programación por TV

Partidos EN VIVO HOY 15 de enero del 2026: horarios y programación por TV

Estos son los horarios de los partidos de fútbol EN VIVO para HOY jueves 15 de enero del 2026. ¡Hay final de ida de la Superliga en Colombia; prográmese y no se pierda nada!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 15 de ene, 2026
Comparta en:
Guillermo Paiva, delantero paraguayo que milita en Junior.
Guillermo Paiva, delantero paraguayo, campeón con Junior
Foto: X/@JuniorClubSA

Publicidad

Publicidad

Publicidad