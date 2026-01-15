Partidos EN VIVO HOY 15 de enero del 2026: horarios y programación por TV

Este jueves 15 de enero, el calendario futbolero en el mundo muestra atractivos compromisos. Hay acción en la Serie A italiana, en la Bundesliga y la Copa del Rey. Además, en el caso del fútbol colombiano, se juega la primera final de ida de la Superliga 2026 entre Junior de Barranquilla y Santa Fe.

Y como es costumbre, en Gol Caracol les presentamos la programación de los partidos EN VIVO HOY jueves 15 de enero del 2026, televisados o por plataformas digitales en nuestro país, para que se programe y no se pierda.

Partidos EN VIVO HOY, jueves 15 de enero del 2026:

Equipos Hora/Canal Hellas Verona vs. Bologna 12:30 p.m. - Serie A Italiana - Disney+ Premium, ESPN Augsburg vs. 1. FC Union Berlin 2:30 p.m. - Bundesliga - Disney+ Premium Como 1907 vs. AC Milan 2:45 p.m. - Serie A Italiana - Disney+ Premium, ESPN