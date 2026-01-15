Partidos EN VIVO HOY 15 de enero del 2026: horarios y programación por TV

Publicidad
Este jueves 15 de enero, el calendario futbolero en el mundo muestra atractivos compromisos. Hay acción en la Serie A italiana, en la Bundesliga y la Copa del Rey. Además, en el caso del fútbol colombiano, se juega la primera final de ida de la Superliga 2026 entre Junior de Barranquilla y Santa Fe.
Y como es costumbre, en Gol Caracol les presentamos la programación de los partidos EN VIVO HOY jueves 15 de enero del 2026, televisados o por plataformas digitales en nuestro país, para que se programe y no se pierda.
|Equipos
|Hora/Canal
|Hellas Verona vs. Bologna
|12:30 p.m. - Serie A Italiana - Disney+ Premium, ESPN
|Augsburg vs. 1. FC Union Berlin
|2:30 p.m. - Bundesliga - Disney+ Premium
|Como 1907 vs. AC Milan
|2:45 p.m. - Serie A Italiana - Disney+ Premium, ESPN
|Racing Santander vs. FC Barcelona
|3:00 p.m. - Copa del Rey - Win Sports
|Burgos CF vs. Valencia CF
|3:00 p.m. - Copa del Rey - Win Play
|Progreso vs. Atlético Tucumán
|4:15 p.m. - Serie Rio de la Plata - Disney+ Premium, ESPN 5
|Olimpia vs. Colo Colo
|7:00 p.m. - Serie Rio de la Plata - Disney+ Premium
|Junior vs. Santa Fe
|7:30 p.m. - Superliga BetPlay DIMAYOR Final - Win