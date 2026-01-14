Síguenos en:
Tendencias:
JUNIOR DE BARRANQUILLA
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Marruecos sufrió más de lo esperado, pero es finalista en Copa África: venció en penaltis a Nigeria

Marruecos sufrió más de lo esperado, pero es finalista en Copa África: venció en penaltis a Nigeria

Tras el empate 0-0 en los 90 minutos y el tiempo de prórroga, Marruecos se impuso 4-2 en los penaltis a su rival y definirá el título de la Copa África frente a Senegal.

Por: EFE
Actualizado: 14 de ene, 2026
Comparta en:
Marruecos jugará la final de la Copa África.
Marruecos jugará la final de la Copa África.
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad