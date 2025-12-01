Cúcuta, listo para la final con Real Cundinamarca; “a una victoria de conseguir el ascenso”

Este martes el Cúcuta Deportivo y el Real Cundinamarca se verán cara a cara en la final de vuelta del Torneo BetPlay 2025-II, en un compromiso en el que el elenco cundinamarqués lleva la ventaja 1-0 conseguida en la ida en el estadio Metropolitano de Techo. Pero ahora, todo se definirá en el General Santander.

Por eso, este lunes el técnico del elenco 'motión' estuvo en la rueda de prensa previa y allí dio su análisis a horas de un trascendental encuentro, que podría darle el ascenso directo y el regreso a la Liga BetPlay, al tradicional cuadro nortesantandereano.



En Cúcuta se ilusionan con su gente en final del Torneo BetPlay 2025-II

"Soy un afortunado por aprender de los jugadores, mañana esperamos que podamos defender a capa y espada nuestra localía", comenzó diciendo de entrada Nelson Flórez, quien tiene esperanza y detalló que "esperamos que mañana ganemos y dejar ese espíritu de pérdida y confiar en que nosotros estamos haciendo las cosas bien. No es casualidad en el lugar donde estamos y a una victoria de conseguir el ascenso".

Eso sí, el DT del Cúcuta Deportivo le tiene respeto a su rival y mencionó que "juega bien", pero confía sobre todo en sus dirigidos para darle vuelta al 1-0 en contra que sufrieron en el partido de ida, en la capital colombiana.

"Real Cundinamarca es un equipo que juega bien, pero nosotros en casa tenemos la necesidad y tenemos las herramientas para darlo vuelta. Mañana vamos a dar lo mejor de nosotros para darle vuelta al marcador", y para agregar, Flórez cerró diciendo que en su cuerpo técnico y futbolistas "solo pensamientos de felicidad, a mí no me pasa en la cabeza algo diferente, no solo creo en mis jugadores, si no creo en ellos, porque no solo somos un equipo, representamos una ciudad y un departamento".



Acción de juego entre Real Cundinamarca y Cúcuta Deportivo en el estadio de Techo. Colprensa

Publicidad

Por su parte, el capitán del Cúcuta Deportivo, Mauricio Duarte, también dejó sus impresiones y se mostró con expectativa de lo que será el compromiso ante su gente, en el General Santander.

"Mañana tenemos que salir a hacer respetar nuestra casa, a imponer nuestra casa, sabemos que va a ser una alegría grande de la ciudad pero tenemos que estar tranquilos para hacerlo lo mejor posible. El partido de mañana es el más importante de mi carrera, sé en dónde estoy metido y eso me llena de motivación, de grandeza para salir a comerme la cancha, porque para eso nos hemos preparado", fueron las palabras del referente.



Boletas para final Cúcuta vs Real Cundinamarca, Torneo BetPlay 2025-II

El diario 'La Opinión dio a conocer la información del costo de los tiquetes para ir al estadio General Santander y apoyar al equipo 'motilón' en la búsqueda de la victoria y el ascenso a la Liga BetPlay el próximo año, teniendo que remontar el 1-0 en contra que tienen.

Publicidad

Para las lateral norte y sur el precio será de 50 mil pesos colombianos. Luego está Oriental en 80 mil pesos y para terminar la mejor tribuna, que es occidental, tendrá un valor de 150 mil pesos.

Se espera gran asistencia de los hinchas del Cúcuta Deportivo para el partidazo de este martes, que está programado para las 3:45 p.m., en el estadio General Santander, en la final de vuelta del Torneo BetPlay 2025-II.