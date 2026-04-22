Síguenos en:
Tendencias:
NESTOR LORENZO
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
JAMES RODRÍGUEZ
CARACOL SPORTS Y DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Hansi Flick sobre Lamine Yamal; "tiene un lesión, pero habrá que esperar para conocer el alcance"

Hansi Flick sobre Lamine Yamal; "tiene un lesión, pero habrá que esperar para conocer el alcance"

El DT del Barcelona, Hansi Flick, dio un primer reporte sobre el estado de Lamine Yamal; no obstante, aseguró que aún falta hacerle las valoraciones médicas para determinar el alcance de la lesión".

Por: EFE
Actualizado: 22 de abr, 2026
Comparta en:
Lamine Yamal salió lesionado con Barcelona en partido frente al Celta de Vigo.
Lamine Yamal salió lesionado con Barcelona en partido frente al Celta de Vigo.
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad