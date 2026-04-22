Hansi Flick sobre Lamine Yamal; "tiene un lesión, pero habrá que esperar para conocer el alcance"

El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, ha confirmado que su pupilo Lamine Yamal tiene una lesión muscular, que ha sufrido en el partido frente al Celta (1-0), cuyo alcance no se dará a conocer hasta que sea sometido a pruebas médicas este jueves.

"Creo que sí que tiene una lesión, pero habrá que esperar a determinar su alcance. Sus sensaciones son que ha notado algo, pero hay que esperar a las pruebas", ha asegurado el técnico alemán en la rueda de prensa posterior al encuentro disputado en el Spotify Camp Nou.

Lamine Yamal salió lesionado con Barcelona en juego ante el Celta de Vigo por la Liga de España. AFP

Además del internacional español, que sufrió molestias musculares en el isquiotibial izquierdo tras transformar en el minuto 40 el tanto del triunfo de su equipo, el lateral Joao Cancelo también se retiró lesionado en el minuto 23.



"Es una lástima que se haya lesionado Lamine. Y eso también lo pienso de Joao (Cancelo), de Raphinha, de Bernal y de Christensen, que están lesionados. Siempre me preocupo por ellos porque yo también me he lesionado muchas veces. Hoy lo que tenemos que hacer es centrarnos en el próximo partido", ha reflexionado.

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Sobre el encuentro, ha reconocido que su equipo no completó una gran actuación frente al Celta, al que ha elogiado por su "fantástica" propuesta futbolística.

"El Celta nos ha presionado muy arriba y hemos tenido algunos problemas. En la segunda parte, hemos estado mejor. Hemos tenido que hacer esos dos cambios por lesión que han complicado mucho la cosa. Lo más importante son los tres puntos", ha valorado.

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No ha entendido Flick por qué el VAR ha decidido anular un gol de Ferran Torres en el segundo tiempo por fuera de juego.

"No estoy seguro de que el segundo gol de Ferran no lo fuera. No acabo de entender por qué era fuera de juego. Hay que aceptarlo y quizá me preocupan un poco más ese tipo de cosas, pero tenemos que jugar mucho mejor", ha afirmado Flick.

"El árbitro y el cuarto árbitro lo han visto como yo y el VAR ha tomado esa decisión. Hay que aceptarla. No sé qué decir", ha concluido al volver a ser preguntado por ese gol anulado.