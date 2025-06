David González, molesto en rueda de prensa: "Me parece de muy mal gusto esa pregunta"

La ilusión de Millonarios de clasificar a una nueva final del fútbol colombiano se desvaneció en casa. En la última fecha del grupo B de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay I-2025, el conjunto ‘embajador’ cayó 2-1 frente a Independiente Santa Fe en el estadio Nemesio Camacho El Campín, resultado que selló su eliminación y desató la desilusión entre su afición.

Con todo a su favor —ventaja deportiva, invicto en el grupo y el respaldo de su hinchada—, los dirigidos por David González llegaba como favorito para quedarse con el cupo a la final. Sin embargo, la noche terminó teñida de rojo. Santa Fe, dirigido por Jorge Bava, salió decidido desde el primer minuto y sorprendió con una actitud ofensiva que pronto se tradujo en goles.

Hugo Rodallega, referente ‘cardenal’, abrió el marcador apenas comenzado el encuentro, aprovechando una defensa desconectada del equipo azul. Minutos después, Ewil Murillo aumentó la diferencia tras una asistencia del propio Rodallega, dejando en shock a un Campín repleto y vestido de azul.

El gol de Radamel Falcao García en el tiempo de adición —un soberbio tiro libre— fue tan espectacular como insuficiente. La reacción llegó tarde, y Millonarios terminó pagando caro sus errores del primer tiempo.

Publicidad

David González confrontó a periodista, tras la eliminación

David González en rueda de prensa de Millonarios Gol Caracol

La rueda de prensa posterior a la derrota de Millonarios ante Independiente Santa Fe estuvo marcada por la polémica. El entrenador David González se mostró molesto con un periodista que cuestionó la gestión de Gustavo Serpa, directivo del club 'embajador'.

Publicidad

"La verdad, es una lástima que escojas esta rueda de prensa para hacerme esa pregunta, porque me pones en una situación muy incómoda. Siempre te he considerado uno de los que mejor pregunta. Qué lástima que hayas escogido este momento para eso. Me parece de muy mal gusto. Obviamente, cuando las cosas no salen bien, aprovechamos para señalar, para echarle la culpa a quienes creemos responsables", expresó visiblemente molesto el técnico.

González también se refirió al esfuerzo del plantel y a la ilusión generada durante el semestre: "Yo creo que lo que este equipo logró en cuanto a ilusionar al hincha fue algo muy bonito. Un equipo que se fue conformando, que empezó a tener mística, que incluso nos hizo soñar con regalarle ese título al 'Tigre'. Todos nos montamos en ese bus."

Finalmente, el técnico defendió la labor del dirigente cuestionado y lanzó una reflexión sobre el enfoque crítico del momento: "Y si esto hubiera terminado con un final feliz, si hubiésemos salido campeones, no sé si también habrías traído la pregunta de qué bien el trabajo de Gustavo Serpa, de las divisiones menores, de todo lo que se logró levantar tras un semestre anterior tan difícil. No creo que lo hubieras preguntado, porque siempre esperamos a que pase lo malo para preguntar ese tipo de cosas."

La eliminación de Millonarios ha generado múltiples reacciones no solo entre hinchas, sino también al interior del club, donde el ambiente quedó cargado tras un semestre que prometía mucho, pero terminó en decepción.