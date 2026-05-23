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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / "David Ospina comunicó que da un paso al costado y es un duro golpe; es un padre para mí"

"David Ospina comunicó que da un paso al costado y es un duro golpe; es un padre para mí"

En medio de la alegría por clasificar a la final de la Liga BetPlay I-2026, desde Atlético Nacional revelaron detalles de la sorpresiva decisión del arquero, David Ospina.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 23 de may, 2026
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David Ospina, guardameta de Atlético Nacional, previo a un partido de la Liga BetPlay I-2026

Atlético Nacional está cerca de lograr uno de los objetivo que se trazó en 2026. Este sábado 23 de mayo, venció 4-1 a Tolima, en el marcador global, y clasificó a la final de la Liga BetPlay I-2026. Razón por la que, cuando sonó el silbato, se desató la locura y fiesta en el estadio Atanasio Girardot. Sin embargo, en medio de los festejos, hubo una escena que 'arrugó los corazones' y tuvo como protagonista a David Ospina.

Andrés Román, jugador de Nacional.
Fútbol Colombiano

Andrés Felipe Román y un gol que puso a celebrar al Atanasio Girardot, en Nacional vs. Tolima

En compañía de su familia, el guardameta fue ovacionado por los miles de hinchas que se encontraban en el estadio Atanasio Girardot y no ocultó su emoción. Las lágrimas aparecieron y, posteriormente, llegaron los abrazos de sus compañeros, quienes, de paso, lo alzaron y lanzaron al aire, rindiéndole un homenaje. Nadie entendía qué pasaba, pero todo fue aclarado, minutos más tarde por Jorman Campuzano.

"No es un secreto lo de David Ospina porque ya nos comunicó que da un paso al costado y todos sabemos lo que significa. Para mí, es un padre. Lo vine a disfrutar en el día a día y es tremendo", contó, de entrada, el mediocampista del conjunto 'verdolaga' que se reportó en el marcador. Y es que anotó el primer tanto del encuentro con un remate de media distancia que se desvió en un jugador rival.

David Ospina, guardameta colombiano y capitán de Atlético Nacional, en un partido de la Liga BetPlay I-2026

Pero no fue lo único que dijo. "La verdad es que no sabemos si se va a retirar o no, solo que dará un paso al costado con Atlético Nacional. Esperemos a que tome su decisión, es su vida, futuro y solo lo saben él y su familia. Él significa todo y que se vaya es un golpe duro", añadió.

"Tenerlo en el día a día es lo más lindo que he vivido en los últimos años. Cuando Nacional iba a hacer opción de compra, dije que David siguiera. Se viene recuperando de la mejor manera de su brazo, pero lo es todo. Merece respeto y agradecimiento. Ojalá que dure toda la vida en Atlético Nacional", sentenció.

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