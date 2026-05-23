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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Diego Arias: "A Nacional no le han regalado nada para estar donde está; no ha sido fácil"

Diego Arias: "A Nacional no le han regalado nada para estar donde está; no ha sido fácil"

Después de clasificar a la final de la Liga BetPlay I-2026, tras vencer a Tolima, el entrenador de Atlético Nacional le respondió a los críticos y analizó el semestre.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 23 de may, 2026
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Atlético Nacional celebra su clasificación a la final de la Liga BetPlay I-2026

Atlético Nacional está en la final de la Liga BetPlay I-2026. Este sábado 23 de mayo, se impuso por 3-1 sobre Deportes Tolima, en la vuelta de la semifinal, y selló su clasificación. Recordemos que había ganado 0-1 en la ida, disputada en el estadio Manuel Murillo Toro. Así las cosas, el balance no se hizo esperar y quien habló, en rueda de prensa, fue el técnico, Diego Arias, quien no se guardó nada.

¿Qué decir de la clasificación?
"Los dos partidos fueron exigentes. Ellos tuvieron algunas situaciones, pero supimos defenderlo, en la ida. Ganar el primer juego fue importante, más en una semifinal contra Tolima. Resalto la forma como competimos, el respeto hacia el partido y el rival. Se representó de buena manera lo que es Nacional. Nos pone contentos que la gente haya podido disfrutar, después de un semestre como lo hemos vivido".

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¿Cuál es su respuesta para los detractores?
"Este momento, más que pensar que en las personas que dicen cosas de esas, debemos resaltar lo bueno que se hizo. A veces, el trabajo solo se ve por resultados, pero hay elementos que no ven y donde todos nos esforzamos. Se me viene a la cabeza los que siempre apoyaron y acompañaron. Tengo presente el partido contra Internacional de Bogotá, un sábado en la noche, con lluvia, y vinieron. Igual pasó una vez frente a Bucaramanga. Sabíamos que podíamos crecer. Orgulloso de los jugadores, feliz de estar en una nueva final".

¿Le puso atención a lo que decían desde Tolima sobre los árbitros?
"Considero que más allá de prestarle atención a lo que digan afuera, deberíamos usarlo como combustible para llegar mejor. De manera constante, usan a Nacional como una excusa, pero debemos enfocarnos en lo que somos, debemos mejorar y sabemos la responsabilidad que tenemos. Fruto de eso, llegamos a la final. No basta con solo estar ahí, sino dar lo mejor para ganar".

David Ospina, guardameta de Atlético Nacional, previo a un partido de la Liga BetPlay I-2026

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¿Con qué se queda del partido?
"Hay una imagen que puede resumir eso y es una palabra que repite David Ospina, que es juntos somos más fuertes. Siento que todos estuvimos luchando, jugando y yendo al frente en una semifinal difícil. Logramos disfrutar el paso a la final".

¿Qué sanción queda de lo que dicen desde afuera?
"Ningún partido que hemos ganado ha sido fácil y no nos han regalado nada. A veces, genera una idea equivocada en los demás, que creen que estamos donde estamos es por nuestra historia y ya. Todos los días, hemos tenido que crecer de derrotas duras y victorias buenas".

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Hablemos del técnico, ¿Cómo está?
"Estoy muy contento y feliz por el partido, el crecimiento que se ha tenido, los jugadores, el cuerpo técnico y quienes nos dirigen. Hay mucha gente detrás. Los futbolistas saben que se tienen que cuidar, alimentar y superar las críticas. Ellos se sienten felices y orgullosos de estar en esta institución".

Lucas González, director técnico del Deportes Tolima.
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