Lucas González; "Nacional es justo merecedor de estar en la final; estoy orgulloso de mis jugadores"

Deportes Tolima se vio superado en la serie de semifinales de la Liga BePlay I-2026 frente a Atlético Nacional. El 'pijao' perdió 3-1 en el Atanasio Girardot, este sábado, pero en el global fue de 4-1. Los dirigidos por Lucas González no pudieron mostrar en ninguno de los juegos lo mejor de su repertorio futbolístico.

Al final de la contienda, en el Atanasio Girardot, el DT del conjunto de Ibagué entregó en rueda de prensa su análisis de lo que fue el duelo y la llave en general frente al 'verde' paisa.

"Un partido muy difícil, Atlético Nacional tiene un excelente equipo y yo quiero felicitar a sus jugadores, lo han hecho muy bien en los dos partidos; es el equipo que más puntos ha hecho; son justos merecedores del paso a la final. A nosotros, nos ha costado hoy (sábado) asumir el control de juego, hemos tenido algunas ocasiones, pero ellos también las han tenido. Desafortunadamente, el fútbol tiene detalles puntuales que a veces marcan ese resultado; ellos lo han hecho muy bien. Nosotros tuvimos ocasiones y David (Ospina) ha estado espectacular. Estamos tristes por el resultado, pero nos queda el partido del martes y vamos a intentar estar listos para clasificar a los octavos de final", dijo en primera instancia Lucas González.

Publicidad

González fue cuestionado por la imagen que ha dejado su equipo en los últimos compromisos, en la serie frente a Nacional y el juego en Chile frente a Coquimbo.

"El equipo ha dado una mala imagen. Cada partido que vamos avanzando, y yo lo dije muchas veces, que somos unos privilegiados de estar cansados y de estar acá, porque cada partido que vas pasando es más difícil; quiere decir que estas en instancias finales. Nos tocaron tres partidos, estos dos de semifinal contra un buen equipo, que tiene buenos jugadores y que ha confeccionado una buena plantilla, y que no tuvo partido a mitad de semana, y nosotros tuvimos partido en Chile - desafortunadamente lo perdimos- , y claro es posible que la gente tenga eso en su memoria reciente. Terminará el semestre, después del martes, porque los octavos de final del torneo internacional se jugarán después del Mundial 2026", añadió.

Publicidad

Y agregó: "Yo estoy muy orgulloso de mis jugadores, es un honor para mí ser el entrenador del Deportes Tolima en este momento, estoy orgulloso de nuestra hinchada. Sentimos el cariño y el apoyo de ellos y ahora tenemos la responsabilidad de que ese torneo internacional continúe para nosotros en el segundo semestre".

Por último, Lucas González se refirió al apretado calendario que ha tenido Tolima en los últimos días, e indicó que ahora irán por ese reto en la Copa Libertadores, de avanzar a los octavos de final.

"Nosotros no trabajamos durante la semana, nosotros competimos durante la semana. Jugamos contra Nacional, fuimos a Chile al otro día, jugamos el martes, regresamos a Bogotá, luego fuimos a Ibagué, y entrenamos un día en donde intentar recuperar a los jugadores. Lógicamente preparamos el partido, intentamos contrarrestar lo que hace Nacional. Son detalles, que cuando hay jugadores de excelente calidad, te definen el partido. Jugamos contra un excelente equipo y hay que felicitarlos a ellos", concluyó.