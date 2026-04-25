Decisión final con el clásico Cali vs América, tras Consejo de Seguridad; hay anuncio

La ciudad de Cali atraviesa por momentos de máxima tensión. El pasado viernes 24 de abril, en horas de la noche, ocurrió un atentado con explosivos contra el Batallón de Ingenieros Agustín Codazzi, unidad del Ejército colombiano en Palmira, departamento del Valle del Cauca. Ese fue el segundo ataque contra instalaciones militares que se presentó en menos de 24 horas.

Imágenes difundidas en redes sociales dan cuenta de la magnitud de la explosión, con un vehículo completamente destruido, reducido a hierros retorcidos a un costado de la vía, un hecho que fue atribuido preliminarmente por el Ejército a la columna Jaime Martínez de las disidencias de las FARC, vinculada a alias Iván Mordisco.

La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, rechazó el atentado, que se sumó a otro ocurrido en la mañana del viernes en Cali, donde un microbús explotó, tras el lanzamiento de artefactos contra el Batallón Pichincha, sin dejar víctimas. Ambos hechos fueron calificados por la mandataria como "actos terroristas".

Teniendo en cuenta ese panorama, se puso en duda la realización del clásico vallecaucano, entre Cali y América, programado para este sábado 25 de abril, a las 6:10 p.m. (hora de Colombia), en el estadio de Palmaseca, por la fecha 18 de la Liga BetPlay I-2026. Razón por la que se llevó a cabo un Consejo de Seguridad, el cual contó con la presencia del Ministro de Defensa y la Gobernadora del Valle.



Después de una extensa reunión, se decidió que el partido de 'azucareros' contra 'escarlatas' se llevará a cabo con normalidad, ya que las autoridades se comprometieron a brindar la seguridad necesaria. Al ofrecer garantías, que era la gran duda que había por los atentados que se presentaron en la zona, en las últimas horas, el partido de Liga BetPlay I-2026, se disputará sin problema.

Deportivo Cali y América se enfrentan en un nuevo clásico vallecaucano. Fotos: Colprensa y X de @AmericadeCali

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Así se anunció la decisión sobre el clásico entre Cali y América

#AEstaHora - Sigue el consejo de Seguridad, liderado por el ministro de defensa, Pedro Sánchez, y las autoridades municipales y departamentales.



Hasta este momento, el #ClasicoVallecaucano entre Deportivo Cali y América de Cali, se desarrollará con total normalidad,… pic.twitter.com/TxSoUognW7 — 🎙 𝗘𝗹 𝗖𝗼𝗿𝗿𝗶𝗹𝗹𝗼 𝗱𝗲 𝗠𝗔𝗢 🎙 (@elcorrillodemao) April 25, 2026

🚨MINDEFENSA: HAY CLÁSICO ✅



Una vez finalizado el Consejo de Seguridad, se decidió que el partido se realizará como estaba previsto (6:10 pm)



🔺La decisión fue tomada tras reunión con las autoridades, garantizando las condiciones de seguridad para el encuentro. https://t.co/Q0IoQDjOPa — Nany Flórez (@NanyFlorezA) April 25, 2026

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