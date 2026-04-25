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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Decisión final con el clásico Cali vs América, tras Consejo de Seguridad; hay anuncio

Decisión final con el clásico Cali vs América, tras Consejo de Seguridad; hay anuncio

Con la presencia del Ministro de Defensa y la Gobernadora del Valle, se llevó a cabo esta reunión para analizar la situación y América y Cali ya fueron notificados.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 25 de abr, 2026
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Felipe Aguilar, defensa central de Deportivo Cali, y Yeison Guzmán, mediocampista de América de Cali
Felipe Aguilar, defensa central de Deportivo Cali, y Yeison Guzmán, mediocampista de América de Cali
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