Definido el futuro de Alfredo Arias en el Junior de Barranquilla; no hubo más espera

Junior de Barranquilla consiguió el bicampeonato del fútbol colombiano, tras vencer 3-1 a Atlético Nacional en la final de la Liga BetPlay 2026-I, que se sumó al título que habían conseguido en diciembre de 2025, cuando derrotaron al Deportes Tolima. El artífice de este logro para el club 'tiburón' es el técnico uruguayo Alfredo Arias, quien ha liderado un proceso ganador y corto en el conjunto atlanticense.

De esa manera, con los resultados a su favor, y con la confianza de los directivos, este miércoles se hizo oficial el futuro del estratega 'charrúa', algo que era un secreto a voces y que era casi un hecho: su renovación.

Alfredo Arias seguirá como técnico del Junior

A través de sus redes sociales, el equipo barranquillero informó que "el Club Deportivo Popular Junior F.C. se permite informar a la opinión pública en general, seguidores y medios de comunicación que se ha extendido el vínculo contractual que une al profesor Alfredo Arias con nuestra institución hasta junio de 2027".



De hecho, justificaron que "esta renovación es el resultado de su destacado desempeño al frente del equipo, así como del compromiso, liderazgo, profesionalismo y sentido de pertenencia que ha demostrado durante su permanencia en el club", en especial porque "la institución valora el trabajo realizado por el profesor Arias y su cuerpo técnico, cuyos aportes han contribuido al fortalecimiento del proyecto deportivo y al cumplimiento de los objetivos trazados.

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Para terminar, resaltaron que "con esta renovación, Junior F.C. reafirma su confianza en el proceso liderado por el entrenador y su cuerpo técnico, con el propósito de continuar consolidando un proyecto deportivo competitivo y exitoso para nuestra afición", dejando saber que buscarán, además de los títulos, mantener un proceso de la mano de Alfredo Arias.

Los números de Alfredo Arias en el Junior de Barranquilla

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El técnico uruguayo llegó para la Liga BetPlay 2025-II y hasta la fecha tiene 67 partidos al frente del conjunto atlanticense, con 33 encuentros ganados, 15 empatados y 19 perdidos.

Y el éxito de Alfredo Arias ha sido rápido en el Junior de Barranquilla, con dos títulos consecutivos, que lo tienen con el respaldo de jugadores, dirigentes e hinchas, a pesar de la mala campaña en la Copa Libertadores, quedando eliminado y en el último lugar de su grupo, superado por Cerro Porteño, Palmeiras y Sporting Cristal.