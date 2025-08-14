Denuncian al DIM, ponen en duda ética para los fichajes y hasta edades de jugadores de inferiores

"Prima el negocio sobre la lógica, compran barato y esperan ganar millonadas en los viajes de Federico Spada a Europa patrocinados por Medellín. Las inquietudes con Spada son muchas por sus antecedentes grisáceos por Colombia: ¿es ético que este señor contrate jugadores de su socio Angelo Ronconi, quien maneja nombres como Chino Sandoval y Jaime Alvarado?". Ese fue uno de los apartados de un amplio comentario del periodista Wbéimar Muñoz Ceballos, en los que señala y cuestiona algunos de los manejos internos del 'poderoso de la montaña'.

Esto después de que al mencionado analista antioqueño no se le concediera una entrevista con Raúl Giraldo, máximo accionista del DIM, y soltara una serie de supuestas perlas, cuyo destinatario fue el gerente deportivo del tradicional equipo paisa.

Muñoz Ceballos no se quedó ahí y también dejó varios interrogantes en el ambiente: "¿Por qué el director deportivo, Federico Spada trae volquetadas de jugadores que no tienen sentido de pertenencia y crean dudas en sus edades, como ocurre con el equipo rojo Sub-17, que según expertos, tiene gente de más años de los anunciados?. ¿Por qué y quién le hizo el cajón a los técnicos de la casa, David González, David Montoya, Choto Cortés y Jorge Horacio Serna?. ¿Sabía José Raúl Giraldo que Spada y Ronconi eran dueños del Udinese de Barranquilla que fue expulsado de por vida del campeonato del Atlántico y además sancionado por la división aficionada del fútbol colombiano, Difútbol, por líos en alteración de documentos?".

Luis 'Chino' Sandoval - Foto: Colprensa

Todos estos temas han tenido trascendencia entre los seguidores del cuadro antioqueño, que desde las redes sociales han dejado sus comentarios y reacciones, indagando sobre la veracidad de las supuestas anomalías.

El reconocido Wbéimar también aseguró que la negativa de Raúl Giraldo estuvo motivada desde el interior del propio Medellín, ya que quieren que no se escuchen críticas, sino solamente alabanzas.

Ahora se tiene la expectativa de que el DIM o el propio Spada tengan un pronunciamiento oficial ante los señalamientos de las últimas horas.

