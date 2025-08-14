Publicidad

Publicidad

Publicidad
Síguenos en::
Tendencias:
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
FALCAO GARCÍA
JAMES RODRÍGUEZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Denuncian al DIM, ponen en duda ética para los fichajes y hasta edades de jugadores de inferiores

Denuncian al DIM, ponen en duda ética para los fichajes y hasta edades de jugadores de inferiores

El experimentado periodista Wbéimar Muñoz hizo una serie de señalamientos por manejos al interior del DIM y levantó polvareda entre los hinchas y la crítica especializada.