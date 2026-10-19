Deportivo Cali confirmó la lesión de Fabián Viáfara, no es nada alentadora

Malas noticias en el Deportivo Cali. El club verde del Valle del Cauca confirmó de manera oficial que el lateral Fabián Viáfara sufrió una fractura en el radio de su antebrazo derecho, tras una acción fortuita en el compromiso frente al Junior de Barranquilla, disputado el pasado domingo.

Tras la finalización del compromiso por la fecha quince de la Liga BetPlay II-2026, el jugador presentó un traumatismo severo en la zona y fue trasladado de inmediato al servicio de urgencias de la Clínica Imbanaco para su respectiva valoración. Luego de practicársele los exámenes correspondientes, los especialistas determinaron que la lesión requiere una intervención quirúrgica.

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Desde el cuerpo médico de la institución 'azucarera' informaron que el tiempo estimado de incapacidad y su posterior regreso a las canchas dependerán exclusivamente de la evolución clínica que presente el futbolista en su etapa de recuperación.

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La baja de Fabián Viáfara representa un sensible contratiempo para el esquema táctico del Deportivo Cali en este tramo de la competición. A la espera de conocer la fecha exacta de su procedimiento quirúrgico, el cuerpo técnico, encabezado por Rafael Dudamel, deberá evaluar las alternativas en la nómina para suplir la posición del lateral derecho.



Acá el parte médico oficial del Deportivo Cali:

🏥 Parte médico de nuestro jugador Fabián Viáfara. pic.twitter.com/R1v5S72rs0 — Deportivo Cali (@DeportivoCaliCP) October 19, 2026

¿Cómo va el Deportivo Cali en la Liga BetPlay II-2026?

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El conjunto 'verdiblanco' atraviesa un momento dulce en el fútbol colombiano. Tras la disputa de gran parte de la jornada 15 de la Liga BetPlay II-2026, el Cali se ubica en la tercera casilla de la tabla de posiciones con 26 puntos, consolidándose como uno de los grandes protagonistas del campeonato.

¿Cuándo es el próximo partido del Deportivo Cali por la Liga BetPlay II-2026?

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Con la firme intención de seguir sumando en la parte alta de la tabla, el verde caleño se alista para enfrentar este miércoles 21 de octubre, a las 6:15 de la tarde, a Llaneros. El duelo es aplazado de la novena jornada y se jugará en el Belo Horizonte- Rey Pelé, en la ciudad de Villavicencio.

