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Gol Caracol  / Cuándo es el clásico Barcelona vs. Real Madrid, hora y dónde ver EN VIVO por TV

Cuándo es el clásico Barcelona vs. Real Madrid, hora y dónde ver EN VIVO por TV

Se viene un nuevo clásico entre Barcelona y Real Madrid, válido por la décima jornada de la Liga de España. El Camp Nou vibrará con este partidazo; agéndese y no se lo pierda.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 19 de oct, 2026
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Barcelona y Real Madrid se enfrentan en un nuevo clásico por la Liga de España.
Barcelona y Real Madrid se enfrentan en un nuevo clásico por la Liga de España.
Fotos: AFP

El mundo del fútbol se prepara para detenerse este domingo 25 de octubre con una nueva edición de El Clásico de la Liga de España entre el Barcelona y el Real Madrid

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Este encuentro entre 'azulgranas' y 'merengues' se disputará en el césped del Spotify Camp Nou, y se prevé con emociones al límite, porque más que los tres puntos, está en juego el honor.

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Por el lado del Barcelona se muestra imparable. Los dirigidos por Hansi Flick suman puntaje perfecto en el campeonato 'ibérico': nueve triunfos en la misma cantidad de duelos, para un total de 27 puntos que le permiten encabezar la clasificación, y con un Lamine Yamal que vive un excelente momento.

Barcelona ha tenido un inicio excepcional en la Liga de España.
Barcelona ha tenido un inicio excepcional en la Liga de España.
Foto: Getty Imágenes

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Además de que han convertido 39 goles y sólo han recibido nueve. ¡Unos números extraordinarios para los 'culé'!

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Mientras que Real Madrid es tercero en la tabla general con 21 unidades, y vienen de imponerse en la jornada anterior al Sevilla. En este duelo contra los andaluces brillaron Arda Güler, Kylian Mbappé y Yan Diamondé con sendos golazos.

Igualmente, los dirigidos por José Mourinho buscarán frenar la buena racha de su archirrival y acortar enteros en el casillero.

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¿Cuándo es el clásico Barcelona vs Real Madrid, hora y dónde ver EN VIVO por TV?

En ese orden de ideas, este partidazo por la décima jornada de la Liga de España 2026/2027 será esté domingo 25 de octubre, en el Spotify Camp Nou, con un horario establecido para Colombia de las 3:00 de la tarde.

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Real Madrid se impuso al Sevilla por la Liga de España.
Real Madrid se impuso al Sevilla por la Liga de España.
Foto: AFP

Hay que indicar que en Colombia este nuevo clásico entre Barcelona y Real Madrid se podrá ver EN VIVO por TV por la señal de DSports y vía 'streaming' por DGO, Paramount + y Win Play.

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Igualmente, lo podrá seguir vía ONLINE en este portal: www.golcaracol.com donde podrá encontrar un minuto a minuto, las jugadas virales, polémicas, golazos y más del clásico. La crónica del partido, la tabla de posiciones y las reacciones de los protagonistas para que se agende y no se lo pierda.

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