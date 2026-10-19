El mundo del fútbol se prepara para detenerse este domingo 25 de octubre con una nueva edición de El Clásico de la Liga de España entre el Barcelona y el Real Madrid

Este encuentro entre 'azulgranas' y 'merengues' se disputará en el césped del Spotify Camp Nou, y se prevé con emociones al límite, porque más que los tres puntos, está en juego el honor.

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¿Cómo llegan los equipos a El Clásico?

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Por el lado del Barcelona se muestra imparable. Los dirigidos por Hansi Flick suman puntaje perfecto en el campeonato 'ibérico': nueve triunfos en la misma cantidad de duelos, para un total de 27 puntos que le permiten encabezar la clasificación, y con un Lamine Yamal que vive un excelente momento.



Barcelona ha tenido un inicio excepcional en la Liga de España. Foto: Getty Imágenes

Además de que han convertido 39 goles y sólo han recibido nueve. ¡Unos números extraordinarios para los 'culé'!

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Mientras que Real Madrid es tercero en la tabla general con 21 unidades, y vienen de imponerse en la jornada anterior al Sevilla. En este duelo contra los andaluces brillaron Arda Güler, Kylian Mbappé y Yan Diamondé con sendos golazos.

Igualmente, los dirigidos por José Mourinho buscarán frenar la buena racha de su archirrival y acortar enteros en el casillero.

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¿Cuándo es el clásico Barcelona vs Real Madrid, hora y dónde ver EN VIVO por TV?

En ese orden de ideas, este partidazo por la décima jornada de la Liga de España 2026/2027 será esté domingo 25 de octubre, en el Spotify Camp Nou, con un horario establecido para Colombia de las 3:00 de la tarde.

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Real Madrid se impuso al Sevilla por la Liga de España. Foto: AFP

Hay que indicar que en Colombia este nuevo clásico entre Barcelona y Real Madrid se podrá ver EN VIVO por TV por la señal de DSports y vía 'streaming' por DGO, Paramount + y Win Play.

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Igualmente, lo podrá seguir vía ONLINE en este portal: www.golcaracol.com donde podrá encontrar un minuto a minuto, las jugadas virales, polémicas, golazos y más del clásico. La crónica del partido, la tabla de posiciones y las reacciones de los protagonistas para que se agende y no se lo pierda.