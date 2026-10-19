Tabla de posiciones en grupo D de la Copa Libertadores Femenina, tras victoria del Deportivo Cali

En el estadio Banco de Guayaquil, en las afueras de Quito, Ecuador, el Deportivo Cali venció 2-0 a Nacional de Uruguay en un encuentro por la segunda jornada del grupo D de la Copa Libertadores Femenina 2026.

Las 'azucareras' y vigentes tricampeonas de la Liga colombiana, sumaron tres puntos valiosos gracias a las anotaciones de Ingrid Guerra, al minuto 39, y de Karen Daniela Castellanos, al 79 de juego.

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Guerra fue goleadora del torneo femenino colombiano con 15 tantos, y el de este lunes 19 de octubre, significó su primera anotación en la presente edición del certamen continental.

Ingrid Guerra celebra un gol con Deportivo Cali femenino vs. Nacional de Uruguay, en Copa Libertadores 2026. Foto: AFP

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"Fue una victoria importante (...) Es un gran avance, pero hay que definirlo también en la siguiente fecha", dijo Ingrid Guerra al final del compromiso.



Hay que precisar que el encuentro terminó más tarde de lo previsto debido a que fue suspendido más de una hora por una tormenta eléctrica.

Las colombianas y uruguayas apenas habían jugado 29 minutos cuando comenzaron los truenos que obligaron a parar el encuentro en tierras ecuatorianas.

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Dicho resultado, les permitió a las 'verdiblancas' llegar a los cuatro puntos en el grupo D del campeonato. Por su parte, Nacional de Uruguay se quedó en una unidad.

Más tarde este lunes jugarán Universidad de Chile y Club Libertad de Paraguay.

Deportivo Cali femenino se impuso a Nacional de Uruguay en la Copa Libertadores. Foto: AFP

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Así quedó la tabla de posiciones en grupo D de la Copa Libertadores Femenina 2026:

Aquí tienes la información de la imagen organizada en una tabla limpia y ordenada:

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GRUPO D

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