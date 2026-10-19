Síguenos en:
Tendencias:
FÚTBOL COLOMBIANO
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
SANTA FE
SELECCIÓN COLOMBIA

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Tabla de posiciones en grupo D de la Copa Libertadores Femenina, tras victoria del Deportivo Cali

Tabla de posiciones en grupo D de la Copa Libertadores Femenina, tras victoria del Deportivo Cali

Deportivo Cali se impuso 2-0 a Nacional de Uruguay, en partido por la segunda fecha del grupo D de la Copa Libertadores Femenina 2026. ¡Conozca cómo quedó la tabla de posiciones!

Por: AFP
Actualizado: 19 de oct, 2026
Comparta en:
Editado por: Gol Caracol
Acción de juego entre Deportivo Cali y Nacional de Uruguay en la Copa Libertadores Femenina.
Acción de juego entre Deportivo Cali y Nacional de Uruguay en la Copa Libertadores Femenina.
Foto: AFP

En el estadio Banco de Guayaquil, en las afueras de Quito, Ecuador, el Deportivo Cali venció 2-0 a Nacional de Uruguay en un encuentro por la segunda jornada del grupo D de la Copa Libertadores Femenina 2026.

Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
⚽ Síganos en Google Discover con toda la información del fútbol mundial

Las 'azucareras' y vigentes tricampeonas de la Liga colombiana, sumaron tres puntos valiosos gracias a las anotaciones de Ingrid Guerra, al minuto 39, y de Karen Daniela Castellanos, al 79 de juego.

Publicidad

Últimas noticias

Deportivo Cali femenino se impuso a Nacional de Uruguay en la Copa Libertadores.
Gol Caracol

Deportivo Cali femenino logró un triunfo valioso en la Copa Libertadores: 2-0 a Nacional de Uruguay

Karen Castellanos en acción de juego con Cali femenino vs. Nacional de Uruguay en la Copa Libertadores.
Gol Caracol

Así fue el gol de Karen Castellanos, en Cali vs. Nacional de Uruguay por Copa Libertadores Femenina

Guerra fue goleadora del torneo femenino colombiano con 15 tantos, y el de este lunes 19 de octubre, significó su primera anotación en la presente edición del certamen continental.

Ingrid Guerra celebra un gol con Deportivo Cali femenino vs. Nacional de Uruguay, en Copa Libertadores 2026.
Ingrid Guerra celebra un gol con Deportivo Cali femenino vs. Nacional de Uruguay, en Copa Libertadores 2026.
Foto: AFP

Publicidad

"Fue una victoria importante (...) Es un gran avance, pero hay que definirlo también en la siguiente fecha", dijo Ingrid Guerra al final del compromiso.

Hay que precisar que el encuentro terminó más tarde de lo previsto debido a que fue suspendido más de una hora por una tormenta eléctrica.

⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial

Las colombianas y uruguayas apenas habían jugado 29 minutos cuando comenzaron los truenos que obligaron a parar el encuentro en tierras ecuatorianas.

Publicidad

Dicho resultado, les permitió a las 'verdiblancas' llegar a los cuatro puntos en el grupo D del campeonato. Por su parte, Nacional de Uruguay se quedó en una unidad.

Más tarde este lunes jugarán Universidad de Chile y Club Libertad de Paraguay.

Deportivo Cali femenino se impuso a Nacional de Uruguay en la Copa Libertadores.
Deportivo Cali femenino se impuso a Nacional de Uruguay en la Copa Libertadores.
Foto: AFP

Publicidad

Así quedó la tabla de posiciones en grupo D de la Copa Libertadores Femenina 2026:

Aquí tienes la información de la imagen organizada en una tabla limpia y ordenada:

Publicidad

GRUPO D

Publicidad

PosicionesEquiposPJGEPGFGCDGPuntos
1Deportivo Cali21103124
2Libertad10101101
3Club Universi...10100001
4Nacional201102-21
Relacionados

Deportivo Cali

Copa Libertadores

Publicidad

Publicidad

Publicidad