Síguenos en:
Tendencias:
MILLONARIOS
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / "El jugador colombiano se siente en casa en la Liga MX, eso es motivante para los clubes acá"

"El jugador colombiano se siente en casa en la Liga MX, eso es motivante para los clubes acá"

Ahora que se avecina el mercado de fichajes de cara a la temporada 2026, una figura que de destacó en el fútbol colombiano resaltó las oportunidades para nuevos talentos.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 2 de dic, 2025
Comparta en:
Luis Quiñones, colombiano de Pachuca.
Luis Quiñones, colombiano de Pachuca.
Pachuca.

Publicidad

Publicidad

Publicidad