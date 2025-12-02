"El jugador colombiano se siente en casa en la Liga MX, eso es motivante para los clubes acá"

El atacante Luis Quiñones, del Pachuca, fue uno de los anfitriones durante el viaje del equipo Inter de Palmira a suelo mexicano y destacó este espacio como una vitrina importante para los futbolistas de nuestro país.

“Yo creo que a través de los años han marcado la historia. Hay muchos colombianos en diferentes instituciones acá, creo que tenemos una hermandad. El jugador colombiano aquí se hace sentir en casa, por lo que representa y por lo que ha logrado hacer en los todos los años que han venido colombianos acá. Eso es motivante para que los clubes sigan pensando en jugadores colombianos y sigan teniendo oportunidad”, aseguró el caleño de 34 años.

Como campeones nacionales del Torneo Esperanzas, en la categoría Sub-19, Inter de Palmira aseguró su viaje a vivir una experiencia internacional en México. Durante 5 días, el equipo vallecaucano disputó 3 encuentros frente a clubes mexicanos. Uno de esos amistosos fue frente a Pachuca, club donde milita el colombiano Quiñones.

“Es algo importante, que le den oportunidad a estos chicos de mostrar su talento, de venir a competir acá, a un país que que nos ha dado mucho también a nosotros los colombianos”, destacó el futbolista, que fue campeón con Santa Fe de la Superliga en 2015.



Desde el año 2024, se organiza con buen suceso el Torneos Esperanzas con el objetivo de visibilizar el talento colombiano en categorías Sub-15, Sub-17 y Sub 19. En este 2025, se jugó el campeonato en Bogotá y Valle, y los ganadores de las finales nacionales ya tuvieron sus experiencias internacionales en Barcelona (España), Córdoba (Argentina) y en México.

Inter de Palmira viajó el pasado mes de de noviembre de 2025 y jugó 3 encuentros en México. Frente a Pumas UNAM, donde milita en la categoría Sub 20 Norberto de Jesus Jiménez, jugador que fue observado y fichado en el viaje de Maracaneiros en 2024, como campeones de Torneos Esperanzas, a tierras mexicanas. Los otros 2 encuentros fueron contra Pachuca y América.

Para el 2026, Torneos Esperanzas se jugará en 4 sedes Bogotá, Valle, Atlántico y Antioquia durante el primer semestre del año y los campeones nacionales tendrán como premio experiencias Internacionales en México, Argentina y Punta Cana, en el torneo MIC.