Mensaje de jugador de Minnesota para James Rodríguez; pocas, pero sustanciosas palabras

James Rodríguez finalizó su periplo en la Major League Soccer ( MLS ) con el Minnesota United. El último partido del '10' vestido con los colores de los 'loons' fue el pasado miércoles 13 de mayo en lo que fue la derrota 0-1 frente al Colorado, y pese a que el colombiano tuvo poca figuración en el campo de juego, dejó una huella imborrable dentro del camerino.

En dicho compromiso, el cucuteño fue titular, estrelló un balón en el palo, y concluido el mismo, se despidió de sus compañeros en el club de la MLS para sumarse a las filas de la Selección Colombia de cara al Mundial 2026.

Lo cierto, es que más allá de que en los campos de juego del certamen norteamericano el capitán de la 'tricolor' sumó pocos minutos, en la interna del Minnesota fue muy importante por su compañerismo y entrega, tanto así que Mamadou Dieng le dejó un mensaje al '10'.

El delantero senegalés, de 22 años, escribió unas cortas, pero significativas palabras en su perfil social de Instagram hacia Rodríguez Rubio, mismas en las que les deseó suerte al exReal Madrid y Bayern Múnich para la cita orbital de Estados Unidos, México y Canadá con la 'amarilla'.



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"Gracias James, la gran leyenda", reseñó Dieng en su publicación que fue acompañada por una serie de fotografías junto al 'capi' de Colombia. Entre las instantáneas llamó la atención un par en particular: unos guayos y una camiseta del futbolista 'cafetero' del Minnesota con dedicatoria especial para el senegalés, que a su vez le obsequió su casaca.

A su vez, James respondió a la publicación del joven atacante africano: "Momo, gracias". A lo que Mamadou contestó: "Buena suerte en el Mundial".

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Se espera que en los próximos días James se sume al campamento de la Selección Colombia, en el que irán llegando los 55 preseleccionados para la Copa del Mundo.