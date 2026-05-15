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Gol Caracol  / Figura de la Selección México y su presencia en el Mundial 2026; "me la tengo que ganar"

Figura de la Selección México y su presencia en el Mundial 2026; "me la tengo que ganar"

Dicha estrella no da por segura su paticipación con la Selección México en el Mundial 2026, cita orbital en la que iría por un récord. ¡Acá los detalles!

Por: AFP
Actualizado: 15 de may, 2026
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Selección de México en uno de los partidos preparatorios de cara al Mundial 2026.

Recién incorporado a la concentración de la Selección México, el histórico arquero Guillermo Ochoa consideró este viernes que su presencia en el Mundial 2026 aún está por definirse y que, en caso de ser convocado, no tiene la titularidad asegurada para el partido inaugural contra Sudáfrica.

Sin la convocatoria definitiva confirmada aún, el récord de Ochoa de participar en seis Copas del Mundo, que puede ser firmado también por Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, permanece en suspenso.

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"Espero estar en la lista final para jugar el día 11 (de junio)", dijo el guardameta, de 40 años, previo al entrenamiento del Tri este viernes en la Ciudad de México.

De sus cinco experiencias mundialistas anteriores, que iniciaron en Alemania 2006, Ochoa fue titular en las tres más recientes, en Brasil 2014, Rusia 2018 y Catar 2022.

Guillermo 'Memo' Ochoa

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Pero "no porque haya jugado en los últimos mundiales significa que el míster (Javier Aguirre) decida que por eso me tiene que poner", afirmó el arquero del AEL Limassol de Chipre.

'Memo' Ochoa integra, junto con otros cinco arqueros, la lista preliminar de 55 futbolistas que 'El Vasco' Aguirre entregó a la FIFA a un mes del inicio de la Copa del Mundo.

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Los otros cinco arqueros son Raúl Rangel (26 años, del Guadalajara), Carlos Acevedo (30 años, Santos), Antonio Rodríguez (33 años, Tijuana), Carlos Moreno (28 años, Pachuca) y Alex Padilla (22 años, Athletic de Bilbao).

Ochoa dijo que está viviendo la posibilidad de jugar el sexto Mundial, que empieza el 11 de junio y acaba el 19 de julio en Estados Unidos, Canadá y México, "con la misma ilusión de cuando era chico".

El llamado definitivo "me lo tengo que ganar durante todo este tiempo, en estos días de entrenamiento o en los partidos amistosos", dijo el exguardameta del Ajaccio de Francia.

La Selección México es una de las anfitrionas en el Mundial 2026.

Antes de que México entregue a la FIFA la lista definitiva de 26 jugadores el 1 de junio, Ochoa tendrá la posibilidad de aparecer en el arco mexicano en dos partidos de preparación: el 22 de mayo contra Ghana, en Puebla, y el 30 de mayo frente a Australia, en Pasadena, Estados Unidos.

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