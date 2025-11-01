Deportivo Cali le madruga al 2026; refuerzo mundialista llegaría al 'azucarero'

Deportivo Cali se quedó sin posibilidades de meterse en la fase final de la Liga BetPlay II-2025, luego de caer como local 0-1 ante Alianza FC, con gol de Edwin Torres.

A dos fechas del cierre del ‘todos contra todos’, el equipo dirigido por Alberto Gamero ocupa la casilla 14 de la tabla con 20 puntos, por lo que deberá enfocar sus esfuerzos en la próxima temporada, pensando desde ya en 2026.

Referente del Deportivo Cali podría regresar al club

En las últimas horas tomó fuerza el rumor de que uno de los exjugadores más recordados del conjunto ‘azucarero’ podría regresar al club para asumir un cargo de alto nivel dentro de la institución.

De acuerdo con la información del periodista Diego Saviola, Mario Alberto Yepes sería una de las opciones que maneja la dirigencia para ocupar el puesto de Director Deportivo.

“Mario Alberto Yepes es el candidato de IDC para ser Director Deportivo del @AsoDeporCali. ¡De concretarse, excelente llegada!”, escribió el comunicador en su cuenta de X.

Mario Alberto Yepes, es el candidato de IDC para ser Director Deportivo del @AsoDeporCali

Yepes, quien fue campeón con Deportivo Cali en 1998 y también se desempeñó como director técnico entre 2016 y 2017, podría retornar al club que lo vio nacer futbolísticamente y del que es considerado un ídolo.



Recorrido de Mario Alberto Yepes

Mario Alberto Yepes debutó profesionalmente con la camiseta de Cortuluá en 1994, desempeñándose inicialmente como delantero, antes de consolidarse como defensor central.

En 1997 pasó al Deportivo Cali, equipo con el que alcanzó el subcampeonato de la Copa Libertadores 1999, cayendo ante Palmeiras en la tanda de penales.

Su destacada actuación lo llevó a fichar por River Plate, donde jugó hasta 2001, antes de dar el salto al fútbol europeo para vestir la camiseta del Nantes de Francia, donde tuvo un rendimiento destacado.

En 2004 se unió al Paris Saint-Germain (PSG), club con el que disputó cuatro temporadas y conquistó cuatro títulos. Posteriormente, en 2008, emigró a la Serie A italiana, donde militó en el Chievo Verona durante dos años, antes de fichar por el AC Milan, con el que se consagró campeón del 'Scudetto' y de la Supercopa de Italia en 2011.

En la recta final de su carrera jugó para el Atalanta (2013-2014) y se retiró en 2015 defendiendo los colores de San Lorenzo de Almagro.

Con la Selección Colombia, Yepes disputó 102 partidos, fue campeón de la Copa América 2001 y capitán en el Mundial de Brasil 2014, donde la 'tricolor' alcanzó los cuartos de final, firmando una participación histórica