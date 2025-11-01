Síguenos en::
Tendencias:
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Deportivo Cali le madruga al 2026; refuerzo mundialista llegaría al 'azucarero'

Deportivo Cali le madruga al 2026; refuerzo mundialista llegaría al 'azucarero'

El equipo conducido por Alberto Gamero quedó sin posibilidades de clasificar a los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay II-2025.

Por: Javier García
Actualizado: 1 de nov, 2025
Comparta en:
Jugadores del Pereira cesan de actividades, por incumplimiento en los pagos.
Jugadores del Pereira cesan de actividades, por incumplimiento en los pagos.
Foto: Dimayor.

Publicidad

Publicidad

Publicidad