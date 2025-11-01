Christian Marrugo no lo pudo creer; la jugada que terminó en gol de Boca Juniors de Cali

Comenzaron los cuadrangulares finales en el Torneo de la Primera B, y así las cosas, Real Cartagena y Boca Juniors de Cali le dieron este sábado apertura al grupo B. Los heroicos recibieron en el Jaime Morón León a la escuadra caleña, con la firme intención de quedarse con los tres puntos, pero una jugada desafortunada de una de sus figuras, impidió que pudieran celebrar ante su hinchada. El implicado fue Christian Marrugo.

El compromiso de la primera jornada de la zona B concluyó 1-1, dejando un mal sabor en la escuadra cartagenera que se había adelantado en el marcador con un buen tanto de cabeza de Fredy Montero, al minuto 35. Además, los dirigidos por Néstor Craviotto generaron más opciones en ofensiva para extender el tablero; no obstante, no estuvieron finos en el último cuarto de cancha.

Christian Marrugo, jugador al servicio del Real Cartagena @RealCartagena/X

La segunda parte mostró a un Real en campo contrario y a un Boca Juniors de Cali defendiéndose, pero con la firme propósito de generar alguna acción en el contrataque y poder liquidar al golero de los auriverdes, Kevin Armesto.

Y así fue como en los últimos minutos del complemento, el elenco vallecaucano aprovechó un saque de banda. La pelota fue al área y en su intento por despejar la misma, Marrugo terminó por cabecear la esférica con rumbo a la red; imposible para Armesto que estaba fuera de su área.

Christian y compañía no lo pudieron creer; los hinchas heroicos en las tribunas del Jaime Morón también quedaron desconcertados.

Este grupo B de los cuadrangulares finales del Torneo de la Primera B lo completan Real Cundinamarca y Patriotas, que se enfrentarán más tarde este sábado.



Así fue el autogol de Christian Marrugo en Real Cartagena vs. Boca Juniors de Cali:

¡SE EMPATA EL JUEGO A FAVOR DE BOCA DE CALI! Marrugo anota en propia puerta y el juego va 1-1. #ELTORNEOxWIN 🔰⚽🔵🟡 pic.twitter.com/vFU3TaF63z — Win Sports (@WinSportsTV) November 1, 2025

¿Cuándo vuelve a jugar el Real Cartagena?

La escuadra de la capital de Bolívar volverá a la contienda visitando a Patriotas FC. Las acciones se desarrollarán en el estadio La Independencia, con día y hora por confirmar.