Fútbol Colombiano  / Christian Marrugo no lo pudo creer; la jugada que terminó en gol de Boca Juniors de Cali

Christian Marrugo no lo pudo creer; la jugada que terminó en gol de Boca Juniors de Cali

El capitán y figura del Real Cartagena, Christian Marrugo, fue el estelar de una acción que dejó a su equipo sin los tres puntos en el Jaime Morón, en el inicio de los cuadrangulares en la B.

Por: Marianella Ramos Castro
Actualizado: 1 de nov, 2025
La acción de Christian Marrugo que terminó en autogol.
La acción de Christian Marrugo que terminó en autogol.
Foto captura de pantallazo de video

