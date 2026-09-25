Síguenos en:
Tendencias:
JAMES RODRÍGUEZ
JUAN GUILLERMO CUADRADO
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
CHAMPIONS LEAGUE
FUTBOL COLOMBIANO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Deportivo Cali vs. Santa Fe: hora y dónde ver EN VIVO por TV la gran final de la Liga Femenina 2026

Deportivo Cali vs. Santa Fe: hora y dónde ver EN VIVO por TV la gran final de la Liga Femenina 2026

Este sábado, en el estadio de Palmaseca se define al nuevo campeón de la Liga Femenina 2026, siendo Deportivo Cali y Santa Fe los oponentes. Por ahora, las 'azucareras' ganan la serie.

Por: Marianella Ramos Castro
Actualizado: 25 de sept, 2026
Comparta en:
Deportivo Cali y Santa Fe definen este sábado al campeón de la Liga Femenina 2026.
Deportivo Cali y Santa Fe definen este sábado al campeón de la Liga Femenina 2026.
Foto oficial del Deportivo Cali femenino

Este sábado 26 de septiembre, la Liga Femenina de nuestro país conocerá a las nuevas campeonas. Deportivo Cali y Santa Fe lucharán en el gramado del estadio de Palmaseca por esa preciada estrella para su escudo. Por ahora, las 'azucareras' se imponen 2-3 en la serie global.

Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
⚽ Síganos en Google Discover con toda la información del fútbol mundial

Hay que precisar que tanto verdes como rojas son las escuadras más ganadoras del fútbol femenino 'cafetero'. Cali alzó el trofeo en los certámenes de 2021, 2024 y 2025, mientras que Santa Fe hizo lo propio en 2017, 2020 y 2023. Por lo tanto, ambas escuadras van por su cuarto campeonato.

Últimas noticias

Juan Fernando Quintero en Bucaramanga vs. Medellín.
Fútbol Colombiano

Malas noticias en el Medellín; parte médico de Juan Fernando Quintero genera alerta

Alberto Gamero
Fútbol Colombiano

Alberto Gamero; "no es fácil tener esa autoridad de Millonarios frente a Nacional"

Pero hay un ingrediente más, las 'verdiblancas' van por el tricampeonato frente al mismo rival, las 'leonas', quienes por su parte, intentarán impedir esa gesta. ¡Se espera un juego de 'toma y dame' entre las dos plantillas que han dominado el rentado local en los últimos años.

Santa Fe vs. Deportivo Cali en la final de ida de la Liga Femenina 2026.
Santa Fe vs. Deportivo Cali en la final de ida de la Liga Femenina 2026.
Foto oficial de Santa Fe femenino

Publicidad

¿Cómo se presentó el partido de ida de la final?

En La Independencia de Tunja se disputaron dos tiempos totalmente diferentes. En los primeros 45, las visitantes, dirigidas por Jhon Alber Ortiz supieron aprovechar sus oportunidades, y en media hora de juego, inclinaron el marcador 0-3 a favor. Jessica Bermeo, Ingrid Bermeo y Melanin Aponzá, de penalti, fueron las autoras de los goles para Deportivo Cali.

⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial

Pero Santa Fe supo reaccionar a tiempo y logró anotar dos tantos antes de la conclusión de la primera parte, siendo Mariana Zamorano, la anotadora. Uno de sus dianas fue desde el punto blanco del penalti.

Publicidad

Mientras que el segundo tiempo presentó un partido cortado por las faltas, con poco ritmo de juego. Eso sí, con la intención por parte de Santa Fe en pro de anotar un tanto más, pero Cali supo defender el resultado a favor hasta el final.

Ingrid Guerra, delantera y figura del Deportivo Cali femenino.
Ingrid Guerra, delantera y figura del Deportivo Cali femenino.
Foto oficial del Deportivo Cali femenino

Deportivo Cali vs. Santa Fe: hora y dónde ver EN VIVO por TV la gran final de la Liga Femenina 2026

  • Día: sábado 26 de septiembre.
  • Jornada: final de vuelta de la Liga Femenina 2026.
  • Hora: 6:00 p.m.
  • Estadio: Palmaseca.
  • Transmisión por TV: Win - Señal Colombia.
  • ONLINE: www.golcaracol.com
Relacionados

Deportivo Cali

Independiente Santa Fe

Fútbol colombiano femenino

Publicidad

Publicidad

Publicidad