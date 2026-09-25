Deportivo Cali vs. Santa Fe: hora y dónde ver EN VIVO por TV la gran final de la Liga Femenina 2026

Este sábado 26 de septiembre, la Liga Femenina de nuestro país conocerá a las nuevas campeonas. Deportivo Cali y Santa Fe lucharán en el gramado del estadio de Palmaseca por esa preciada estrella para su escudo. Por ahora, las 'azucareras' se imponen 2-3 en la serie global.

Hay que precisar que tanto verdes como rojas son las escuadras más ganadoras del fútbol femenino 'cafetero'. Cali alzó el trofeo en los certámenes de 2021, 2024 y 2025, mientras que Santa Fe hizo lo propio en 2017, 2020 y 2023. Por lo tanto, ambas escuadras van por su cuarto campeonato.

Pero hay un ingrediente más, las 'verdiblancas' van por el tricampeonato frente al mismo rival, las 'leonas', quienes por su parte, intentarán impedir esa gesta. ¡Se espera un juego de 'toma y dame' entre las dos plantillas que han dominado el rentado local en los últimos años.

Santa Fe vs. Deportivo Cali en la final de ida de la Liga Femenina 2026. Foto oficial de Santa Fe femenino

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¿Cómo se presentó el partido de ida de la final?

En La Independencia de Tunja se disputaron dos tiempos totalmente diferentes. En los primeros 45, las visitantes, dirigidas por Jhon Alber Ortiz supieron aprovechar sus oportunidades, y en media hora de juego, inclinaron el marcador 0-3 a favor. Jessica Bermeo, Ingrid Bermeo y Melanin Aponzá, de penalti, fueron las autoras de los goles para Deportivo Cali.

Pero Santa Fe supo reaccionar a tiempo y logró anotar dos tantos antes de la conclusión de la primera parte, siendo Mariana Zamorano, la anotadora. Uno de sus dianas fue desde el punto blanco del penalti.

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Mientras que el segundo tiempo presentó un partido cortado por las faltas, con poco ritmo de juego. Eso sí, con la intención por parte de Santa Fe en pro de anotar un tanto más, pero Cali supo defender el resultado a favor hasta el final.

Ingrid Guerra, delantera y figura del Deportivo Cali femenino. Foto oficial del Deportivo Cali femenino

Deportivo Cali vs. Santa Fe: hora y dónde ver EN VIVO por TV la gran final de la Liga Femenina 2026