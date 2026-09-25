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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / "Si no se llamara James Rodríguez, no hubiese jugado contra Millonarios; casi que caminaba"

"Si no se llamara James Rodríguez, no hubiese jugado contra Millonarios; casi que caminaba"

Atlético Nacional empató 1-1 con Millonarios en lo que el debut de James Rodríguez en el estadio Atanasio Girardot. ¡Hubo múltiples reacciones sobre el rendimiento del cucuteño!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 25 de sept, 2026
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James Rodríguez, jugador de Atlético Nacional.
James Rodríguez, jugador de Atlético Nacional.
Nacional.

El fútbol profesional colombiano tuvo un nuevo clásico que dejó un empate 1-1 entre Atlético Nacional y Millonarios, en el estadio Atanasio Girardot. Más allá de la paridad y las emociones durante los 90 minutos, la noticia principal tuvo que ver con el estreno de James Rodríguez en la casa de los 'verdolagas', puesto que había tenido minutos con Internacional en Bogotá y Llaneros en Villavicencio.

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Rodríguez Rubio ingresó a los 60 minutos, ocupando el lugar de Juan Manuel Zapata, a quien cuidaron por que estaba amonestado. El jugador que porta la dorsal 23 saltó a la cancha e intentó marcar diferencia que centros y uno que otro remate. El único peligró que generó fue sobre el final en una acción a balón parado.

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Al final no se sacaron ventaja y todo quedó en tablas. Como era de esperarse, el juego del cucuteño provocó reacciones y uno de los que opinó con contundencia fue el exjugador y exentrenador Javier Castell, en el programa 'Jugada Maestra', de Ditu.

James Rodríguez, mediocampista colombiano de Atlético Nacional, en el partido contra Millonarios
James Rodríguez, mediocampista colombiano de Atlético Nacional, en el partido contra Millonarios
Colprensa

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"Si no se llamara James Rodríguez, ayer no hubiese podido jugar este partido, ayer entra porque el estadio estaba lleno y necesitaba poner a James. En esas condiciones, como estaba, no podía jugar un partido del fútbol profesional colombiano. Hoy como está, Lucas es consciente de que no está para jugar un partido profesional", dijo poco convencido de lo que mostró en la cancha el futbolista de 35 años.

Para Castell, al volante casi lo salva esa oportunidad que tuvo con su pegada en el último minuto. "James, casi que caminaba. Claro si hubiese anotado ese gol de tiro libre, no sé lo que hubieran empezado a decir", agregó.

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Javier Hernández Bonnet, director de Gol Caracol, tampoco se quedó atrás y agregó que el ritmo del juego no ayudó mucho. "Yo no voy a ser aquí defensor de James, porque comparto muchos de los conceptos del 'profe' Castell, porque los últimos 30 minutos del partido parecían de caminadores. Caminaron la cancha, no corrieron, no había dinámica; ni en Millonarios, ni en Atlético Nacional, fue un partido de caminadores", concluyó.

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