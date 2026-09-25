"Colombia es favorita; México arranca de cero con un Rafa Márque que es nuevo, nunca ha dirigido"

La Selección Colombia vuelve a la acción luego del Mundial 2026 y esta vez en juego de fogueo contra México, en Estados Unidos. Este sábado se verá las caras de nuevo tras la goleada 4-0 de la 'tricolor' sobre los manitos en octubre del año pasado.

En la previa a este encuentro, en 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', invitaron al periodista mexicano Gustavo Mendoza, quien no tuvo reparos en poner a Colombia como la favorita en este duelo.

"La expectativa es baja en cuanto al resultado. Es cierto que comienza la era de Rafael Márquez; no hay que olvidar que, antes de este partido, perdió a Paulo Lorente y a Toni Amor, quienes formaban parte del cuerpo técnico. Esos dos españoles se fueron con Javi Aguirre al Valencia. La expectativa para México es que Colombia llega a este partido como favorito y que la exigencia del resultado debe ser lo de menos. Lo más importante es ir conociendo de a poco la nueva idea que Márquez le implementará a la selección desde el inicio. Lo que se especula sobre la formación titular es algo muy parecido a lo que planteó Aguirre en el Mundial 2026. Y una de las novedades que podría presentar en el ataque es el regreso de Hirving “el Chucky” Lozano, que no estuvo en la Copa del Mundo", dijo de entrada.

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Acto seguido, Mendoza recordó el más reciente antecedente y argumento que cada combinado llega con un proceso distinto. "Simplemente no se nos olvida el 4-0 de Colombia sobre el México de Javier Aguirre previo al Mundial. Y es verdad que Colombia tiene la ausencia de 10 jugadores que estuvieron en el Mundial, siendo James la más importante por su retiro de la selección; pero en México pasa lo mismo, con casos como Julián Quiñones, Raúl Jiménez y Edson Álvarez. Lo digo más por la continuidad de varios jugadores en Colombia. México arranca de cero. Rafa es nuevo; nunca ha dirigido, solo al Barcelona B. Hoy publicaron los objetivos que le pusieron a Rafa y hay unos un poco pesados. Hablan de al menos llegar a la final de Nations League y Copa Oro. Hablan de semifinales de Copa América 2028 y, finalmente, de cuartos de final en la Copa del Mundo de 2030", agregó.



Otras declaraciones de Gustavo Mendoza:

México y una renovación

"En México, la convocatoria de Márquez fue limitada a dos futbolistas por club. Hoy la base de México es Chivas; para el juego contra Colombia solo se pudieron llamar a dos de Guadalajara, pero para los siguientes partidos se van a integrar otros cuatro jugadores de Chivas y otros más de otros equipos".

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¿Quién será el '9' ante ausencia de Julián Quiñones?

"El puesto de nueve está acéfalo en México. Julián Quiñones juega más tirado por un costado y el referente de área es Raúl Jiménez, quien tampoco fue llamado por lesión. El segundo delantero es Santiago Jiménez, que no estará desde el arranque porque también llegó con una molestia física. La tercera opción, que podría ser el que mejor llega, es Armando González, que se acaba de ir al Olympiacos. Él llegó tarde y ha entrenado poco. Quizá ponga a Germán Berterame, quien no viene haciendo goles en Inter Miami. Lozano y Alvarado por los costados serían titulares".