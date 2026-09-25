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Gol Caracol  / Francia y un debut agridulce de Zidane; 1-0 sobre Turquía en Nations League y lesión de Mbappé

Francia y un debut agridulce de Zidane; 1-0 sobre Turquía en Nations League y lesión de Mbappé

Zinedine Zidane se estrenó en el banquillo de Francia con una victoria contra Turquía, en la fecha 1 de la Nations League, sin embargo, Kylian Mbappé gena incertidumbre por una molestia física.

Por: EFE
Actualizado: 25 de sept, 2026
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Francia superó 1-0 a Turquía en la fecha 1 de Nations League.
Francia superó 1-0 a Turquía en la fecha 1 de Nations League.
afp.

El inicio de una nueva era de Francia, con Zinedine Zidane en el banquillo como nuevo seleccionador, comenzó con una victoria, laboriosa, trabajada, ante Turquía (0-1) y con una preocupante lesión de su goleador y capitán, Kylian Mbappe.

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El astro del Real Madrid, que volvió por decisión del nuevo técnico a la banda izquierda, con una limitada participación y sin grandes ocasiones, fue, sin embargo, decisivo por su condición de goleador. Pero dejó síntomas preocupantes para su selección y para el equipo madrileño.

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Kylian Mbappé, jugador de la Selección de Francia.
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Mbappe, que rompió el equilibrio al inicio de la segunda parte cuando recibió un pase de Michael Olisé y, con la derecha, batió a Ugurcan Cakir desde la frontal, salió de la jugada dañado. Cojeó enseguida y torció el gesto. Se tocó la rodilla izquierda. Se lastimó solo. No hubo rival alguno ni una acción forzada. Fue tras disparar.

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Fue atendido y volvió al terreno de juego, pero al poco tiempo se tiró al suelo para ser sustituido. Las manos en la cara y la pinta, fea. Se marchó poco antes de la hora de partido y dejó su sitio a Desire Doue.

Hasta ese momento el choque había sido áspero. Con dificultades para Francia. Gobernado más por Turquía, con Arda Guler al mando del combinado otomano. Todo pasó por sus botas. Fue suya la dirección y el origen de cada jugada de peligro del cuadro local.

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Llevaba Turquía nueve partidos invicta como local en la Liga de Naciones y aspiraba a maquillar su mal Mundial. Dio una buena imagen el conjunto de Vincenzo Montella ante el cuadro de Zidane, que volvía a la acción después de cinco años fuera de los banquillos.

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Mike Maignan sostuvo a Francia por momentos. Los 'bleus' amenazaban con cuentagotas. Un poco de Mbappe, otro de Rayan Cherki, que tardó una eternidad en ejecutar un disparo en el área, interceptado por Merih Demiral, y, sobre todo, Michael Olise, que al borde del descanso tuvo la ocasión más clara.

De calidad. Recibió en su zona, en la derecha, se hizo espacio y ejecutó un disparo con efecto e intención que apuntaba a la red, pero apareció el meta Ugurcan Cakir para realizar una parada que parecía imposible.

Turquía, con Guler inspirado y con el timón, no terminaba de encontrar un receptor para culminar la jugada. Ferdi Kadioglu pudo marcar, de cabeza, pero fue inocente y remató a las manos de Maignan.

El choque se agitó en la segunda parte. Turquía pudo tomar ventaja en un córner botado por Arda Guler que encontró la llegada de Abdulkerim Bardacki, solo y a bocajarro, que propició la gran parada de la noche, de Maignan, salvador.

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Después llegó el gol de Mbappe y su lesión y el protagonismo del portero del Milan que aplacó la reacción otomana. Los cambios, el de Michael Olise, también con problemas físicos, y el ejercicio de contención de Francia para mantener su ventaja.

Con el duelo en el aire, Francia encontró cierto alivio a cinco minutos del final, cuando el meta local, fuera del área, resolvió con un brazo un mano a mano con Bradley Barcola. El árbitro fue al VAR y expulsó a Ugurcan Cakir.

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Turquía se quedó con diez y Francia vio más claro el panorama, el triunfo y el inicio de su nueva época, con Zidane en el banquillo y con la incertidumbre del alcance de la lesión de Mbappe.

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