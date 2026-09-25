Vea el gol de Kylian Mbappé en Turquía vs. Francia, en la Nations League

Este viernes, Francia visitó a Turquía por la fecha 1 de la Nations League y abrió la cuenta en el marcador con gol de Kylian Mbappé.

A los 54 minutos, Michael Olise transportó la pelota por derecha y se la entregó a Mbappé, quien apareció por izquierda y anotó con un remate bien colocado de pierna derecha.

Vea el gol de Kylian Mbappé:

NO HAY FESTEJO… Kylian Mbappé convirtió el 1-0 de Francia ante Turquía pero tras el remate sintió una molestia en su rodilla derecha. ¡Preocupación en Les Blues y el Merengue!



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