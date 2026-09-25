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Gol Caracol  / Vea el gol de Kylian Mbappé en Turquía vs. Francia, en la Nations League

Vea el gol de Kylian Mbappé en Turquía vs. Francia, en la Nations League

Francia abrió la cuenta en su visita a Turquía con anotación de la estrella del Real Madrid, Kylian Mbappé. ¡No se pierda el VIDEO!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 25 de sept, 2026
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Kylian Mbappé, jugador de la Selección de Francia.
Kylian Mbappé, jugador de la Selección de Francia.
afp.

Este viernes, Francia visitó a Turquía por la fecha 1 de la Nations League y abrió la cuenta en el marcador con gol de Kylian Mbappé.

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A los 54 minutos, Michael Olise transportó la pelota por derecha y se la entregó a Mbappé, quien apareció por izquierda y anotó con un remate bien colocado de pierna derecha.

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