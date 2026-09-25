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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Alberto Gamero; "no es fácil tener esa autoridad de Millonarios frente a Nacional"

Alberto Gamero; "no es fácil tener esa autoridad de Millonarios frente a Nacional"

El DT samario al servicio de Millonarios tiene una renta positiva con el azul frente a Nacional en el Atanasio Girardot. Alberto Gamero habló en 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio'.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 25 de sept, 2026
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Alberto Gamero
Alberto Gamero
Página Web de Millonarios

Alberto Gamero y su Millonarios se trajeron un resultado muy valioso y positivo del Atanasio Girardot. El 'embajador' igualó a un gol contra Atlético Nacional, en compromiso válido por la decimosegunda jornada de la Liga BetPlay II-2026. Y es que el DT samario tiene buenos números frente al 'verdolaga'.

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En diez partidos que el exTolima y Junior de Barranquilla ha visitado tierras antioqueñas con el azul, se ha impuesto en cuatro oportunidades y ha logrado seis empates, manteniendo un invicto de cinco años.

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Precisamente sobre estas cifras habló Gamero este viernes en el programa 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio'. Allí, el timonel de Millonarios expresó cuál es la clave para que su equipo mantenga esos buenos réditos en el Atanasio.

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"Estar con Millonarios e ir a jugar a Medellín contra Nacional, han sido partidos buenos, bonitos, duros. No es fácil tener esa autoridad allá en Medellín contra Nacional, pero hay que tenerlo con un equipo grande como Millonarios, yo creo que eso ha sido la clave de esto", dijo de entrada Gamero en el mencionado programa radial, liderado por Javier Hernández Bonnet.

Alberto Gamero, entrenador de Millonarios
Alberto Gamero, entrenador de Millonarios
Pagina Web de Millonarios

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A continuación, al DT del 'embajador' le consultaron por la estrategia de juego frente a los dirigidos por Lucas González, si había planeado así el compromiso por Liga II-2026, con dos tiempos completamente diferentes.

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"Millonarios fue de pronto el primer tiempo con temor, es que nosotros jugamos con Angulo, que es un extremo ofensivo; jugamos con Estupiñán de '9', con Ruiz de '10'; con Chaverra, que es un extremo ofensivo; ese fue el equipo que pusimos en el frente de ataque. Nosotros no pusimos defensores. A lo mejor, se defendió mejor Nacional porque Nacional me jugó con tres volantes de marca y tres centrales; entonces, nos obstaculizó a nosotros la parte ofensivo, pero Millonarios fue a buscar el partido, fue a jugar", sostuvo.

Y añadió: "Nacional nos obstaculizó, porque Nacional tenía a Parra, Reyes y a Tesillo como centrales. Y en la mitad de la cancha tenía a Marín, a Zapata y a Cabrera, que son volantes de primera línea, entonces, ya tú tienes ahí seis defensores, y a nosotros se nos dificultó. Nacional por momentos en las individuales, como son Marlos Moreno e Ian Poveda, nos trataron de hacer daño, para nadie es un secreto eso, pero este equipo siempre pensó en ir a jugar mano a mano", concluyó.

¿Cómo va Millonarios en la Liga BetPlay II-2026?

Los dirigidos por Alberto Gamero suman 20 puntos, en doce partidos disputados, ubicándose en el segundo lugar de la tabla general.

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