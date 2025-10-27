Deportivo Pereira ya le comenzó a pagar a sus jugadores: con 'pruebas' en mano

La jornada 18 de la Liga BetPlay II-2025 comenzó este lunes 27 de octubre con el duelo entre Deportivo Pasto y Deportivo Pereira, en el estadio La Libertad, de la capital nariñense. El 'matecaña' se presentó de nuevo con una nómina Sub-20 y Sub-17 ante la huelga del plantel profesional por la falta de pago en sus salarios. Lo curioso es que justo antes del pitazo inicial, el conjunto risaraldense compartió en redes sociales que ya se está poniendo al día en sus obligaciones.

"El Deportivo Pereira F.C. S.A. informa a los medios de comunicación, a nuestra hinchada y al público en general que en el día de hoy, lunes 27 de octubre, se dio inicio a los pagos de nómina correspondientes a las áreas administrativa, academia, divisiones menores y plantel profesional. Anexamos la respectiva relación de colaboradores. Durante el transcurso de la semana se continuarán realizando los desembolsos restantes", se lee en un comunicado publicado en la red social 'X'.

Más allá de revelar esa noticia, lo que más llamó la atención fue que el club adjunto hasta pruebas de los pagos que comenzaron a realizar. "Anexos", dice en la publicación anexa a la misiva. Se trata de un documento en excel que contiene el nombre de los trabajadores a los que se les hizo ese primer avance financiero. Allí aparecen varios jugadores de la plantilla profesional.

Con esta novedad, habrá que esperar que determinación toman los jugadores profesionales de cara al juego del próximo sábado 1 de octubre contra Independiente Medellín, a las 6:10 p.m. (hora Colombia), por la fecha 19 del fútbol profesional colombiano.

Los jugadores Sub-20 y Sub-17 del Pereira que enfrentaron al Pasto

La alineación titular del Pereira estuvo conformada por Samuel Atehortua, Carlos Vega, Jacobo López, Jared Rodríguez, Santiago Mosquera, Jhon Montoya, Sebastián Ruiz, Josseph Mosquera, Miguel Aguirre, Ronaldiño Mosquera y Andrés Calderón. Como alternativas estuvieron Jorge Martínez, Matías López, Giancarlo García y Santiago Alzate. El director técnico al mando fue Cristian Galíndez.

