Definidos los ocho clasificados a los cuadrangulares finales del Torneo BetPlay II-2025

Las emociones del Torneo BetPlay II-2025 se vivieron a flor de piel este lunes 27 de octubre con la definición de los ocho clasificados a los cuadrangulares finales. Tres equipos arribaban con el objetivo de quedarse con los dos últimos cupos.

Y después de vibrantes compromisos, Real Cartagena y Boca Juniors de Cali se unieron a la fiesta de la que ya hacían parte Jaguares, Patriotas, Cúcuta, Real Cundinamarca, Inter Palmira y Atlético Huila.

A primera hora, Real Santander le remontó al Atlético Huila y lo supero 2-1. Los goles de los santandereanos fueron obra de Fáiber Mendoza y Luis Rangel. Para los 'opitas' anotó Alejandro Mejía.

Más tarde, dos compromisos se jugaron a la misma hora para mantener el Fair Play. Deportes Quindío se enfrentó al Real Cartagena y Jaguares se midió contra Boca Juniors de Cali.

En el estadio Centenario de Armenia, Quindío necesitaba ganar para sellar su pase, pero no lo consiguió al igualar 0-0 con un Cartagena que sí logró la clasificación con el punto obtenido. 'El Milagroso' lo intentó por todos los medios, especialmente a través de José David Lloreda que tuvo dos cabezazos desviados y un tiro de media distancia atajado por el arquero Kevin Armesto. Sin embargo, la opción más clara fue de los heroicos. Ignacio Pereira tuvo de frente al arco y sin arquero, pero controló en vez de rematar y le terminaron sacando la pelota.

Los dirigidos por Néstor Craviotto culminaron en la sexta casilla con 24 puntos.

Al mismo tiempo, en Montería, Boca Juniors de Cali sorprendió y empató 1-1 con Jaguares, el líder. Los vallecaucanos se pusieron en ventaja con anotación de Harold Romaña al 31'. Los 'felinos' reaccionaron en la segunda parte e igualaron con tanto de Andrés Rentería al 76'.

Boca clasificó al quedarse con la octava plaza con 23 unidades. Quindío tuvo los mismos puntos, pero se quedó por fuera por diferencia de gol: +4 para los de Cali y +3 para los 'cafeteros'.



Tabla de posiciones del Torneo BetPlay II-2025