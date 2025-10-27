Torneo Betplay II-2025: así quedaron los grupos y la primera fecha de los cuadrangulares

Este lunes 27 de octubre, luego de jugarse la fecha 16, se llevó a cabo el sorteo de los cuadrangulares finales del Torneo Betplay II-2025. Jaguares y Patriotas, al ser primero y segundo en la tabla de posiciones, respectivamente, fueron cabezas de grupo.

La fase de todos contra todos dejó la sorpresiva eliminación de Deportes Quindío que no pasó del 0-0 con Real Cartagena y se quedó por fuera por un gol de diferencia con Boca Juniors de Cali que sí hizo la tarea y con el empate frente a Jaguares consiguió su tiquete.

Horas antes, Real Santander superó 2-1 al Atlético Huila en un juego que solo suponía un posible cambio de posición en la tabla para los 'opitas', quienes finalmente culminaron séptimos.



Así quedaron los cuadrangulares del Torneo BetPlay II-2025

Grupo A

Jaguares

Cúcuta Deportivo

Atlético Huila

Inter Palmira

Grupo B

Patriotas

Boca Juniors de Cali

Real Cartagena

Real Cundinamarca



Así se jugará la primera fecha de los cuadrangulares del Torneo BetPlay II-2025

Grupo A

Internacional vs. Cúcuta

Huila vs. Jaguares

Publicidad

Grupo B

Real Cundinamarca vs. Patriotas

Real Cartagena vs. Boca Juniors de Cali



Resultados de la fecha 16 del Torneo Betplay II-2025

La fecha 16 del Torneo BetPlay II-2025 dejó resultados decisivos en la lucha por la clasificación. Patriotas venció 3-1 a Atlético y se consolidó en los primeros lugares, mientras que Bogotá y Leones igualaron 0-0 en un duelo sin muchas emociones. En Barranquilla, el conjunto local empató 2-2 ante Tigres, resultado que no le permitió salir de los últimos puestos. Cúcuta, por su parte, superó 1-0 a Orsomarso y aseguró su presencia en el grupo de arriba. Real Cundinamarca derrotó 2-0 a Inter Palmira y se mantiene firme en la cuarta posición, mientras que Real Santander venció 2-1 a Atlético Huila en un duelo parejo. Finalmente, Deportes Quindío y Real Cartagena empataron 0-0, al igual que Jaguares y Boca Juniors, quienes igualaron 1-1 en un partido clave por la clasificación. Con estos resultados, Jaguares cerró la fase regular como líder con 37 puntos, seguido por Patriotas y Cúcuta.