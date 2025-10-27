Torneo Betplay II-2025: así quedaron los grupos y la primera fecha de los cuadrangulares

Publicidad
Este lunes 27 de octubre, luego de jugarse la fecha 16, se llevó a cabo el sorteo de los cuadrangulares finales del Torneo Betplay II-2025. Jaguares y Patriotas, al ser primero y segundo en la tabla de posiciones, respectivamente, fueron cabezas de grupo.
La fase de todos contra todos dejó la sorpresiva eliminación de Deportes Quindío que no pasó del 0-0 con Real Cartagena y se quedó por fuera por un gol de diferencia con Boca Juniors de Cali que sí hizo la tarea y con el empate frente a Jaguares consiguió su tiquete.
Horas antes, Real Santander superó 2-1 al Atlético Huila en un juego que solo suponía un posible cambio de posición en la tabla para los 'opitas', quienes finalmente culminaron séptimos.
Grupo A
Jaguares
Cúcuta Deportivo
Atlético Huila
Inter Palmira
Grupo B
Patriotas
Boca Juniors de Cali
Real Cartagena
Real Cundinamarca
Grupo A
Internacional vs. Cúcuta
Huila vs. Jaguares
Grupo B
Real Cundinamarca vs. Patriotas
Real Cartagena vs. Boca Juniors de Cali
La fecha 16 del Torneo BetPlay II-2025 dejó resultados decisivos en la lucha por la clasificación. Patriotas venció 3-1 a Atlético y se consolidó en los primeros lugares, mientras que Bogotá y Leones igualaron 0-0 en un duelo sin muchas emociones. En Barranquilla, el conjunto local empató 2-2 ante Tigres, resultado que no le permitió salir de los últimos puestos. Cúcuta, por su parte, superó 1-0 a Orsomarso y aseguró su presencia en el grupo de arriba. Real Cundinamarca derrotó 2-0 a Inter Palmira y se mantiene firme en la cuarta posición, mientras que Real Santander venció 2-1 a Atlético Huila en un duelo parejo. Finalmente, Deportes Quindío y Real Cartagena empataron 0-0, al igual que Jaguares y Boca Juniors, quienes igualaron 1-1 en un partido clave por la clasificación. Con estos resultados, Jaguares cerró la fase regular como líder con 37 puntos, seguido por Patriotas y Cúcuta.
