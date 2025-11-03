Síguenos en::
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Diego Moreno y el gol que puso a celebrar al Medellín contra Envigado por Copa Betplay

Diego Moreno y el gol que puso a celebrar al Medellín contra Envigado por Copa Betplay

Tras un cobro de tiro de esquina, Medellín tejió la jugada y hubo un centro al área. Luego de un cabezazo en el primer palo, Diego Moreno conectó el balón con rumbo a la red. ¡Acá el video!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 3 de nov, 2025
La formación titular del Medellín contra Envigado por Copa BetPlay.
La formación titular del Medellín contra Envigado por Copa BetPlay
