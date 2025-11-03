Diego Moreno y el gol que puso a celebrar al Medellín contra Envigado por Copa Betplay

Publicidad
Medellín tomó ventaja en la serie contra Envigado, la de semifinales por Copa BetPlay. Luego de varios intentos por intentar vulnerar el pórtico 'naranja' custodiado por Juan Pablo Montoya, finalmente lo lograron al minuto 84: Diego Moreno fue el autor del gol.
Tras un cobro de tiro de esquina, el DIM tejió la jugada y finalmente hubo un centro al área. Cabezazo en el primer palo, y en el segundo, apareció Moreno, que también de cabeza, envió el balón con rumbo a la red para el 0-1 en el tablero.
¡DIEGO MORENO LE DA LA VENTAJA EN EL JUEGO DE IDA A MEDELLÍN EN LAS SEMIFINALES DE #LACOPAxWIN! 🔴🔵💥🏆— Win Sports (@WinSportsTV) November 3, 2025
⚽️ Con un doble cabezazo el ‘Poderoso’ se hizo fuerte ante Envigado y sueña con la final. 🤩 pic.twitter.com/sG40XbsFwB