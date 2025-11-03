Síguenos en::
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Medellín tomó ligera ventaja en la serie contra Envigado por Copa BetPlay; 0-1

Medellín tomó ligera ventaja en la serie contra Envigado por Copa BetPlay; 0-1

En los últimos minutos del partido, Medellín se quedó con el triunfo gracias al tanto de Diego Moreno. Juan Pablo Montoya, arquero de Envigado, fue figura. El juego fue por la ida de la semifinales.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 3 de nov, 2025
acción de juego entre Envigado y Medellín por la ida de la semifinal de la Copa BetPlay.
