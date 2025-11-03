Medellín tomó ligera ventaja en la serie contra Envigado por Copa BetPlay; 0-1

Envigado y Medellín jugaron este lunes festivo en Colombia la ida de la semifinal de la Copa BetPlay. El 'primer round' entre naranjas y 'poderosos' se llevó a cabo en el Polideportivo Sur y dejando como ganador al rojo, que en los últimos minutos de la contienda pudo superar al arquero local, Juan Pablo Montoya, que pese a la anotación recibida, fue la gran figura del encuentro.

Finalmente, el duelo concluyó 0-1 y los dirigidos por Alejandro Restrepo tomaron una ligera ventaja, de cara a soñar con la gran final del certamen 'copero' de nuestro país. Este cotejo presentó una acción polémica en la primera parte, y otra acción que terminó como penalti para el DIM y que dejó expulsado a Didier Palacios de los dueños de casa.

Acción de juego entre Envigado y Medellín por la ida de la semifinal de la Copa BetPlay 2025. Colprensa

Diego Moreno fue el autor del gol para el Medellín, de cabeza, al minuto 84, en un compromiso de ida de 'semis' en donde Montoya le atajó un cobro de penalti a Léyser Chaverra en las 'primeras de cambio' del segundo tiempo. El número '1' de la 'cantera de héroes' evitó en varias ocasiones que el 'poderoso' se llevara un buen 'botín' en el Polideportivo Sur.



¿Cómo se presentó el partido en el Polideportivo Sur?

Fue un compromiso en el que Medellín tuvo que trabajar ante el planteamiento defensivo de Envigado. El rojo antioqueño le apostó a sus hombres 'revulsivos' en ataque: Léider Berrío, Luis Sandoval, Francisco Fydriszewski para superar esa muralla.

La primera intención clara por parte del rojo paisa fue un remate de media distancia del 'Chino' Sandoval, que atajó Montoya al tiro de esquina.

Con el correr de los minutos, Envigado se defendió y el DIM creó otras acciones en ofensiva, pero se encontró con Montoya fuerte bajo los tres palos.

Los naranjas tuvieron poca incursión en el campo contrario, siendo Washington Aguerre un espectador más de la contienda.

