Síguenos en::
Tendencias:
JHON DURÁN
LUIS DÍAZ
CHAMPIONS
COLOMBIA, EN LOS MUNDIALES
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Con Duván Vergara en cancha, Racing golpeó primero y venció 1-0 a Vélez Sarsfield

Con Duván Vergara en cancha, Racing golpeó primero y venció 1-0 a Vélez Sarsfield

Los dirigidos por Gustavo Costas lograron un importante triunfo en su visita al ‘Fortín’ en el José Amalfitani y definirán la serie de cuartos de final de la Copa Libertadores en Avellaneda.

Por: EFE
Actualizado: septiembre 16, 2025 08:42 p. m.
Comparta en:
Duván Vergara, jugador colombiano de Racing
Duván Vergara, jugador colombiano de Racing
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad