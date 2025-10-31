Revelaron los audios del VAR del polémico penalti para Nacional frente a Llaneros

Por la fecha 18 de la Liga BetPlay II-2025, Llaneros recibió a Atlético Nacional en el estadio Bello Horizonte Rey Pelé de Villavicencio, donde los ‘verdolagas’ se impusieron 3-0 con goles de Jorman Campuzano, Juan Rengifo y Facundo Batista.

Una de las acciones más discutidas del encuentro fue la infracción dentro del área que sufrió Dairon Asprilla por parte de Eyer Restrepo, sobre los 35 minutos de juego. El VAR revisó la jugada para determinar si existía o no falta, y tras la verificación, el árbitro Luis Matorel ratificó su decisión de sancionar penalti a favor de Nacional.

¿Qué dicen los audios del VAR?

Llaneros vs. Nacional, por la fecha 18 de la Liga BetPlay ll-2025 Colprensa

Este viernes, la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) publicó los audios del VAR correspondientes a dicha acción.

“Encuentro claramente que ahí lo toca (Restrepo a Asprilla). Lo toca, pero no es una patada, es un contacto muy sutil”, explica uno de los analistas del VAR, quien acto seguido llamó a Luis Matorel.

“Yo observo que el jugador ‘5’ blanco patea al jugador verde de manera imprudente. Veo una patada; no toca ni mira la pelota”, comentó Matorel.

A pesar de la recomendación del VAR, cuyos integrantes afirmaron no ver falta, el juez argumentó: “Yo sí encuentro una patada. Vamos, penal”.