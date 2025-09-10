Dramática lesión de Juan Carlos Pereira en Millonarios vs. Pasto; posible fractura

En partido aplazado de la segunda fecha de la Liga BetPlay II-2025, Millonarios se midió en el estadio Nemesio Camacho El Campín ante Deportivo Pasto. Los dirigidos por Hernán Torres se adelantaron en el marcador gracias a una anotación de Santiago Giordana.

Sin embargo, más allá del resultado, lo que generó preocupación en Millonarios fue la lesión de Juan Carlos Pereira, quien a los 81 minutos se lastimó sin contacto y, entre lágrimas, abandonó el campo de juego en camilla. Aunque aún falta la confirmación oficial por parte del club, podría tratarse de una lesión en el tendón de Aquiles.

"Por lo que se vio, algo del tendón. Siempre la fuerza para él, vamos a estar apoyándolo", dijo Giordana en un contacto en la cancha de El Campín con 'Win'.



Así fue la lesión de Juan Carlos Pereira

🔵🤕 ¡Preocupación en Millonarios! ¡Sale lesionado y en camilla Juan Carlos Pereira!#LALIGAxWIN pic.twitter.com/UxZN8FdlMx — Win Sports (@WinSportsTV) September 11, 2025