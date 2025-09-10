Publicidad

Publicidad

Publicidad
Síguenos en::
Tendencias:
LUIS JAVIER SUÁREZ
EGAN BERNAL
LUIS DÍAZ
DAYRO MORENO
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Dramática lesión de Juan Carlos Pereira en Millonarios vs. Pasto; posible fractura

Dramática lesión de Juan Carlos Pereira en Millonarios vs. Pasto; posible fractura

El volante, de 32 años, abandonó el campo de juego del Nemesio Camacho El Campín entre lágrimas tras sufrir una lesión que encendió las alarmas en Millonarios.

Por: Javier García
Actualizado: septiembre 10, 2025 09:37 p. m.
Comparta en:
Juan Carlos Pereira
Juan Carlos Pereira llorando tras lesionarse - Foto:
Transmisión