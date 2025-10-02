Síguenos en::
Tendencias:
SELECCIÓN COLOMBIA SUB-20
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
MUNDIAL SUB-20
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Selección Colombia  / "Convocaría a Aldair Quintana a la Selección Colombia, tras el bajón de Kevin Mier"

"Convocaría a Aldair Quintana a la Selección Colombia, tras el bajón de Kevin Mier"

La Selección Colombia jugará contra México y Canadá, en la doble fecha FIFA de octubre, y ya se piden algunos nombres para que Néstor Lorenzo los tenga en cuenta.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 2 de oct, 2025
Comparta en:
Aldair Quintana, guardameta de Atlético Bucaramanga, se perfila para ser convocado a la Selección Colombia
Aldair Quintana, guardameta de Atlético Bucaramanga, se perfila para ser convocado a la Selección Colombia
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad