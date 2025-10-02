"Convocaría a Aldair Quintana a la Selección Colombia, tras el bajón de Kevin Mier"

La Selección Colombia ya aseguró su cupo al Mundial del 2026, gracias a sus buenas Eliminatorias Sudamericanas. Y es que finalizó tercera, con 28 puntos y una diferencia de gol de +10, solo detrás de Argentina y Ecuador. Por eso, el director técnico, Néstor Lorenzo, tendrá un tiempo prudente para ver caras nuevas y armar la lista definitiva de cara a dicha cita orbital.

Para ello, los primeros juegos preparatorios serán en la doble fecha FIFA de que se avecina. México será el rival el sábado 11 de octubre, a las 8:00 de la noche (Hora de Colombia), en el estadio AT&T, en Texas, mientras que Canadá será la segunda prueba, el martes 14 del mismo mes, pero a las 7:00 p.m. (Hora de Colombia), en el Red Bull Arena, de New Jersey.

Así las cosas, algunos referentes de la 'tricolor' se animan a dar nombres para que el estratega del combinado patrio tenga en cuenta. Óscar Córdoba, arquero que defendió la camiseta del equipo 'cafetero', estuvo en los Mundiales de Estados Unidos 1994 y Francia 1998 y se coronó campeón de la Copa América 2001, habló en la 'Vanguardia' y dio su opinión al respecto.

"Ahora que Kevin Mier está en un bajón, en Cruz Azul, en México, es la forma de generar competencia. Quien no esté en buen nivel, que te trabaje para merecerlo, así que yo sí convocaría a Aldair Quintana", afirmó de entrada el exguardameta, de 55 años. Pero no fue lo único y analizó los últimos años del nacido en Ibagué, de 31 años, y que brilla en Atlético Bucaramanga.

"Siento que Aldair Quintana, en los últimos años, ha madurado a un nivel impresionante, encontró el sitio donde se siente seguro y tiene el respaldo desde el director técnico y él se la brinda al equipo y a todo el público en general. Maduró desde el paso por Deportivo Pereira, le sirvió para catapultarse y, en la actualidad, en el 'leopardo' es estandarte", añadió.

Kevin Mier, arquero colombiano de Cruz Azul, en medio de un partido en la Liga MX Getty Images

Por último, fue claro al decir que el hecho de estar en Bucaramanga puede influir en que, hasta ahora, no hayan llevado a Aldair Quintana a la Selección Colombia. "Si está en ese equipo, siento que sí está en una desventaja frente a un Kevin Mier que estaba haciendo las cosas bien en México, pues David Ospina es una ficha del técnico y lo ven como un referente", dijo.

"Respecto a Camilo Vargas no ha fallado en las Eliminatorias Sudamericanas. Acá todo pasa por su rendimiento, que ha sido bueno, y que Mier, dentro de participar en el torneo mexicano, siga dando ventajas, pues empieza a generar dudas para la convocatoria del Mundial 2026", sentenció Óscar Córdoba en dicha charla, siendo una voz autorizada por su experiencia.