"Duele que después de más de un año América tenga un compromiso económico pendiente conmigo"

Duván Vergara rompió el silencio y explicó las razones que lo llevaron a archivar temporalmente las fotografías relacionadas con América de Cali en sus redes sociales. El actual jugador de Racing de Avellaneda aseguró que su decisión no tuvo relación con un posible cambio de equipo y reveló que existe un compromiso económico pendiente con él por parte del cuadro vallecaucano.

A través de un comunicado dirigido a la hinchada americana, Vergara comenzó dejando claro que su vínculo emocional con la institución permanece intacto. “Mi amor, mi respeto y mi gratitud por América de Cali nunca han estado en discusión”, afirmó el futbolista, quien además aseguró que la lealtad ha sido uno de los valores que ha guiado su carrera.

El atacante también quiso despejar cualquier rumor relacionado con su futuro y negó estar vinculado con otro equipo. “No estoy relacionado con ningún otro club y mucho menos con un club en Colombia. Mi presente es Racing, donde estoy completamente enfocado en mi carrera y en los objetivos que tenemos”, señaló.

Comunicado de Duván Vergara. Comunicado de Duván Vergara.

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Sin embargo, el punto central de su comunicado estuvo relacionado con una situación económica que, según explicó, lleva más de un año sin resolverse. Vergara recordó que en sus dos salidas de América de Cali buscó que el club también obtuviera un beneficio económico.



“Tanto en mi primera salida como en la más reciente, cuando llegué a Racing, mi prioridad fue que América también recibiera un beneficio económico por mi transferencia”, manifestó el jugador.

En ese sentido, fue contundente al explicar el motivo de su inconformismo: “Por eso, después de más de un año, duele que todavía exista un compromiso económico pendiente conmigo que no ha sido cumplido”.

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Vergara aseguró que durante todo este tiempo prefirió mantener la situación en privado por respeto a la institución y a sus seguidores. No obstante, consideró que también merece reciprocidad. “Hay cosas que no se negocian: mis valores, mi palabra y el respeto que merezco”, expresó.

Finalmente, el jugador de Racing insistió en que su relación con América y su hinchada sigue siendo especial y aclaró que su intención no era generar una ruptura.

“Mi cariño y respeto por América y por su hinchada sigue intacto. Lo que cambió fue mi manera de expresar una inconformidad que llevaba demasiado tiempo guardando”, concluyó Vergara, quien espera que la situación pueda solucionarse pronto.