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Gol Caracol  / Inició la era Zinedine Zidane; así fue su primer entrenamiento en la Selección Francia

Inició la era Zinedine Zidane; así fue su primer entrenamiento en la Selección Francia

Este lunes, Zinedine Zidane dirigió su primer entrenamiento con la Selección Francia, cuatro días antes de enfrentar a Turquía, en la Liga de Naciones.

Por: AFP
Actualizado: 21 de sept, 2026
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Zinedine Zidane, DT de Francia.
Zinedine Zidane, DT de Francia.
afp.

El nuevo seleccionador francés Zinédine Zidane dirigió este lunes su primer entrenamiento con los Bleus en Clairefontaine (afueras de París), con doce jugadores presentes, cuatro días antes de su primer partido, en Turquía en la Liga de Naciones.

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Zizou, icono del deporte francés y nombrado el 28 de julio en sustitución de Didier Deschamps, fue el primero en pisar el césped del campo Michel Platini, acompañado a su lado por su fiel adjunto David Bettoni, quien ya estuvo con él en el Real Madrid.

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También compareció su excompañero en el equipo campeón del Mundo (1998) y de Europa (2000), Fabien Barthez, convertido ahora en entrenador de porteros.

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Medio centenar de periodistas estuvieron presentes para la ocasión, una afluencia muy poco habitual para el inicio de una concentración, a menudo una simple sesión de descarga para los internacionales que han jugado el fin de semana con sus clubes.

Doce jugadores de los 23 convocados por Zidane estuvieron presentes (Guillaume Restes, Jean Butez, Esteban Lepaul, Maghnes Akliouche, Dayot Upamecano, Lucas Da Cunha, Andy Diouf, Michael Olise, Jules Koundé, Manu Koné, Eduardo Camavinga y Maxence Lacroix).

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Entre las ausencias, el capitán Kylian Mbappé, que se sumará a la concentración a partir de este lunes.

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La sesión, que transcurrió bajo un sol radiante de final de verano, estuvo sobre todo dirigida por David Bettoni, pero Zidane, muy silencioso, no dudó en tocar el balón para mostrar al grupo un ejercicio de pases en un ambiente muy aplicado, que contrastaba con la relajación que suele imperar en una sesión de descarga.

Fabien Barthez se encargó del dúo Restes-Butez, haciendo valer su magnífica pierna izquierda, aún intacta, durante un ejercicio.

La sesión concluyó con un pequeño partidillo a dos toques y luego con disparos a puerta tras centros servidos por el propio Zidane, bajo la mirada de Rayan Cherki e Ibrahima Konaté, que acudieron a observar de lejos los primeros pasos del seleccionador.

Cuatro partidos de Liga de Naciones figuran en el programa de la selección francesa para esta primera concentración de la era Zidane: dos desplazamientos a Turquía y Bélgica, los días 25 y 28 de septiembre, y luego la visita de Italia y Bélgica, el 2 y el 5 de octubre en el Stade de France.

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